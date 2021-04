Paulistão: Palmeiras, São Paulo e Santos entram em campo nesta sexta

Equipes neste 23 de abril vão a campo com sentimentos diferentes após estreias na Libertadores

Nos últimos dias, Palmeiras, São Paulo e Santos fizeram suas estreias na Libertadores da América e ficaram com sensações diferentes após os primeiros 90 minutos na principal competição que o trio tem na temporada. Sem muito tempo de folga, eles já se preparam para mais um compromisso no Paulistão, nesta noite de sexta-feira (23).

Às 20h (horário de Brasília), o Guarani duela contra o Palmeiras em Campinas, no mesmo horário em que o São Paulo recebe o Santo André no Morumbi. Mais tarde, às 22h15, o Santos fecha a rodada do dia com visita ao Grêmio Novorizontino. Todos os jogos têm tempo real do Betsul.

Sentimento de caminho certo

O São Paulo é o melhor time paulista no início desta temporada. O time de Hernán Crespo tem a segunda melhor campanha do Paulistão, o melhor ataque e a segunda melhor defesa da competição. Com a classificação já encaminhada, o Tricolor estreou muito bem na Libertadores.

Fora de casa, contra o Sporting Cristal, do Peru, que não perdia havia 21 jogos, o São Paulo jogou muito bem e venceu por 3 a 0. Se o torcedor lembrar dos vacilos que o Tricolor deu recentemente na Libertadores contra times bem inferiores, dá para dizer que o resultado foi bom para dar o tom do que o elenco pode alcançar em 2021.

Por isso, o time vai muito bem para encarar o Santo André, do embolado grupo A. Para o time do ABC, a vitória é fundamental, e o Ramalhão pode aproveitar prováveis mudanças no Tricolor para somar três pontos.

Sentimento de alerta

O Santos está em um momento ruim. A equipe já vinha sendo cobrada no Paulistão por resultados melhores e na terça-feira perdeu na Vila Belmiro para o Barcelona de Guayaquil. Em um grupo complicado na Libertadores, o Peixe deixou escapar pontos fundamentais na estreia.

Agora, às vésperas de enfrentar o Boca Juniors, na Argentina, o Alvinegro encara o Novorizontino. No meio desses dois jogos, clássico contra o Corinthians no domingo. A dúvida é como Ariel Holan fará o Santos se virar para dar a volta por cima no meio dessa maratona.

O time de Novo Horizonte vem fazendo campanha bem sólida no Paulistão e é vice-líder do Grupo C, que tem Red Bull Bragantino, Palmeiras e Ituano. Uma vitória contra o Peixe aproxima demais a equipe da vaga no mata-mata.

Sentimento de atenção

O Palmeiras não pode mais pensar em perder no Paulistão. Já são cinco pontos de diferença para o Novorizontino (mas tem um jogo a menos) e tem a missão de conciliar a Libertadores no meio das partidas do Estadual.

Mas o alerta no Verdão é mais por conta do desempenho em campo. A temporada de 2021 vem sendo marcada por muitas expulsões e momentos de apagão que tornam a equipe campeã da última Libertadores irreconhecível. Foi assim contra o Universitário na última quarta-feira (21).

O adversário da noite é o Guarani, que tenta se reabilitar das duas derrotas seguidas no Paulistão. Para o Bugre, aproveitar que o Palmeiras deve ter mudanças é a chave para voltar a vencer e se colocar realmente na briga por uma vaga na próxima fase da competição.

Sobre o Betsul

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Mais artigos abaixo

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao eGaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.