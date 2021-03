Paulistão no RJ é novidade, mas São Paulo já viu Fla-Flu no Pacaembu

Mirassol x Corinthians em Volta Redonda será o primeiro jogo do Campeonato Paulista fora de São Paulo

Pela primeira vez na história do Campeonato Paulista uma partida será disputada fora do estado de São Paulo. Volta Redonda, no Rio de Janeiro, será palco para Mirassol e Corinthians nesta terça-feira (21), às 21h (de Brasília). Porém, não seria novidade uma partida do Campeonato Carioca em território paulista.

Se em 2021 a mudança de local acontece diante da piora da situação da pandemia de Covid-19 e a proibição de esportes coletivos em São Paulo, em 2016 um motivo muito mais nobre levou um Fla-Flu do Estadual do Rio de Janeiro para o Estádio do Pacembu, na capital paulista.

Naquele ano, os principais estádios do Rio de Janeiro estavam cedidos ao Comitê Olímpico Internacional (COI) para a disputa das Olimpíadas. O Pacaembu, então, foi escolhido como palco para aquele clássico e o sotaque carioca deu o tom naquela ensolarada tarde paulistana de 20 de março.

Foto: Gilvan de Souza/CR Flamengo/Divulgação

Com as arquibancadas tomadas por rubro-negros e tricolores - cenário completamente diferente das arquibancadas vazias do Raulino de Oliveira nesta terça-feira -, Flamengo e Fluminense empataram sem gols. Quase 29 mil torcedores prestigiaram aquele Fla-Flu válido pela Taça Guanabara.

Situação do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol havia suspendido, horas antes da confirmação do jogo, as rodadas 5, 6 e 7 do Campeonato Paulista até o fim do plano emergencial em curso no estado de São Paulo.

A partida entre São Bento x Palmeiras, que já confirmada e desmarcada para Belo Horizonte , também será disputada em Volta Redonda. Inicialmente, o Palmeiras foi contrário à realização do jogo, mas cedeu e entrará em campo na quarta-feira (24).

O Corinthians ficaria até o fim da semana em Volta Redonda, pois além do confonto no Campeonato Paulista, duelaria no mesmo local com o Retrô-PE, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil, na sexta-feira (26). Entretanto, a prefeitura da cidade carioca permitiu apenas as partidas do Paulistão neste meio de semana.

Já o Mirassol mandará o segundo jogo consecutivo longe do Estádio José Maria de Campos Maia. A partida do Leão contra o Red Bull Bragantino, na primeira fase da Copa do Brasil, foi disputado em Cariacica, no Espírito Santo.

Partidas de futebol em São Paulo estão proibídas desde o dia 15 de março e, desde então, o Paulistão está paralisado. A proibição vale, a princípio, até o dia 30 do mesmo mês.