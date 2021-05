"Paulistão é Copa do Mundo" e alerta de lesões: por que São Paulo vai com reservas na Libertadores

Bruno Alves é o único titular que vai viajar com a delegação para enfrentar o Rentistas nesta quarta-feira (12)

Hernán Crespo vai poupar praticamente todos os titulares do São Paulo contra o Rentistas, nesta quarta-feira (12), no Uruguai, pela Libertadores. A decisão é respaldada pela direção.

Assim como adiantou o jornalista André Plihal, da ESPN Brasil, a Goal confirmou que Bruno Alves é o único titular que vai viajar com a delegação.

O restante seguirá na capital paulista de olho na Ferroviária, adversário das quartas de final do Paulistão, na sexta-feira.

A base do São Paulo de Hernán Crespo será o time que empatou com o Mirassol por 1 a 1, com poucas mudanças.

À primeira vista, poupar titulares na Libertadores para priorizar o Paulistão parece incomum. No caso do São Paulo, alguns fatores balizam a decisão. Veja abaixo:

“Paulistão é Copa do Mundo”

Pode parecer exagero, mas é dessa forma que o São Paulo encara o estadual. A possibilidade de encerrar a fila de mais de oito anos sem títulos no Morumbi aumenta muito a importância da competição no clube. O principal objetivo no futebol da gestão do presidente Julio Casares é encerrar essa fila. E o Paulistão é a primeira oportunidade e mais palpável, depois da melhor campanha na fase de grupos.

Alerta de lesões

Mesmo poupando Daniel Alves no clássico contra o Corinthians, o São Paulo perdeu o camisa 10, Luciano e Éder por lesões musculares. A maratona de jogos por causa da pandemia de COVID-19 tornou o calendário muito apertado. O Tricolor viaja nesta terça-feira ao Uruguai, encara o Rentistas na quarta, e depois tem duelo único e decisivo com a Ferroviaria na sexta-feira, pelas quartas de final do Paulistão.

Boa situação na Libertadores

O São Paulo lidera o grupo E, com sete pontos. Mesmo em caso de derrota para o Rentistas, o time ainda pode se manter na liderança, caso o Racing não vença o Sporting Cristal. Depois, mesmo se perder o primeiro lugar, o Tricolor terá dois jogos no Morumbi para decidir a classificação.