Paulistão 2021: artilharia, garçons e classificação completa

Confira os líderes em gols, assistências e os principais números da atual edição do torneio estadual

A bola finalmente rolou no Campeonato Paulista de 2021, com São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians brigando mais uma vez pelo título. No entanto, não é só a briga pelo troféu que os clubes miram.

A briga pela artilharia também é forte. O tradicional prêmio já foi dado para grandes nomes da história do futebol brasileiro como Charles Miller, Friedenreich, Pelé, Serginho Chulapa, Sócrates, Casagrande, Careca, Raí, Viola, Alex, Luís Fabiano, Neymar e Ricardo Oliveira.

A Goal lista abaixo os jogadores que mais marcam gols e dão passes decisivos no Campeonato Paulista 2021.

Veja os números a seguir e a artilharia do torneio:

Os goleadores do Campeonato Paulista 2021

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Daniel Borges Mirassol 1 1 =1 Fabrício Daniel Mirassol 1 1 =1 Geovane Itinga São Bento 1 1 =1 Moisés Ponte Preta 1 1 =1 Murilo Rangel Novorizontino 1 1

*Números atualizados em 28 de fevereiro de 2021, às 19h (hora de Brasília).

Os líderes em assistências do Campeonato Paulista 2021

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Ernandes Mirassol 1 1 =1 Paulo Sérgio Ponte Preta 1 1 =1 Allan Dias São Bento 1 1

Tabela completa do Campeonato Paulista 2021

GRUPO A

POS. TIME PONTOS JOGOS VIT. EMP. DER. GP GC SG 1º Botafogo-SP 0 0 0 0 0 0 0 0 2º Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 3º Inter de Limeira 0 0 0 0 0 0 0 0 4º Santo André 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO B

POS. TIME PONTOS JOGOS VIT. EMP. DER. GP GC SG 1º Ponte Preta 1 1 0 1 0 1 1 0 2º Ferroviária 0 0 0 0 0 0 0 0 3º São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 4º São Bento 0 1 0 0 1 2 -1 0

GRUPO C

POS. TIME PONTOS JOGOS VIT. EMP. DER. GP GC SG 1º Novorizontino 1 1 0 1 0 1 1 0 2º RB Bragantino 0 0 0 0 0 0 0 0 3º Ituano 0 0 0 0 0 0 0 0 4º Palmeiras 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO D

POS. TIME PONTOS JOGOS VIT. EMP. DER. GP GC SG 1º Mirassol 3 1 1 0 0 2 1 1 2º Guarani 0 0 0 0 0 0 0 0 3º Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 4º São Caetano 0 0 0 0 0 0 0 0

Quem foi o artilheiro do último Campeonato Paulista?



Foto: Divulgação RB Bragantino

Ytalo, atacante do RB Bragantino, foi o artilheiro do Paulistão 2020, com sete gols em 13 jogos disputados.

Quem liderou o último Campeonato Paulista em assistências?



Foto: Divulgação Corinthians

Fágner foi o líder em assistências no Paulistão 2020, registrando seis assistências em 16 jogos. Edmar, do RB Bragantino, ficou em segundo, com quatro.

