Paulistão 2019: estreia dos grandes, quando, onde e como assistir os jogos

Competição começa neste sábado (19), com Santos e São Paulo em campo; Corinthians e Palmeiras jogam no domingo (20)

Estadual mais difícil do país, o Campeonato Paulista 2019 começa neste sábado (19), com Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo disputando mais um título.

Maior campeão do Paulistão, com 29 títulos, o Corinthians tentará conquistar o torneio pela terceira vez consecutiva. No entanto, mais uma vez, o status de favorito é do Palmeiras, que conta com um elenco com mais estrelas se comparado com o dos seus rivais. O São Paulo, que trouxe grandes nomes, como o do meia Hernanes, e o Santos, com Sampaoli, também prometem entrar forte na briga pela taça. Confira contra quem cada grande fará a sua estreia na competição.

Santos



(Foto: Ivan Storti/SantosFC)

O Santos receberá a Ferroviária, neste sábado (19), às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo terá transmissão apenas pelo Premiere.

São Paulo



(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo, que investiu pesado para 2019, não terá seu principal reforço na estreia do Paulistão. O nome do meia Hernanes não apareceu no BID e, portanto, o jogador deverá ser substituído por Nenê. Já o goleiro Tiago Volpi e o atacante Pablo estão confirmados para o confronto com o Mirassol.

O duelo acontecerá neste sábado (18), mas às 19h30 (de Brasília), no Pacaembu, já que o Morumbi está passando por reformas. A partida poderá ser acompanhada no SporTV e também em tempo real aqui na Goal.

Corinthians



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Atual bicampeão e maior vencedor do Paulistão, com 29 títulos, o Corinthians se reforçou bastante depois do péssimo desempenho no Brasileirão do ano passado. Até o momento, oito jogadores foram contratados com destaque para Boselli, Ramiro e Sornoza. No banco de reservas, Fábio Carille está de volta.

O Corinthians entrará em campo neste domingo (20), contra o São Caetano, às 17h (de Brasília), em Itaquera. O jogo será transmitido pela TV Globo e pelo Premiere. Você também poderá acompanhar o tempo real do confronto aqui na Goal.

Palmeiras



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O último dos grandes a entrar em campo será o Palmeiras. Campeão do Brasileirão em 2018, o time comandado por Felipão focou em manter a base do forte elenco e ainda qualificar alguns setores. Seis caras novas chegaram, sendo a principal delas a de Ricardo Goulart, que ainda precisará de algum tempo para estrear já que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho.

O Verdão estreia contra o Red Bull Brasil, domingo (20), às 19h (de Brasília), no Moisés Lucarelli. O confronto será transmitido pelo Premiere e aqui na Goal você acompanha o tempo real.