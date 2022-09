Paulinho evita desgaste, mas quer deixar Leverkusen; Atlético-MG é o predileto

Atacante de 22 anos não se pronunciará sobre novo problema na Alemanha. Porém jogador vê projeto se esvaziar e busca volta ao Brasil

Paulinho não falou publicamente e nem deve se manifestar sobre a situação vivida no Leverkusen, da Alemanha, como soube a GOAL. No último ano de contrato na BayArena, já avisou que pretende deixar a Alemanha. O Atlético-MG é quem apresentou o melhor projeto ao jogador e surge como o destino mais provável no mercado da bola.

A situação do atleta é tratada desde abril nos bastidores do clube. À época, o empresário do atacante de 22 anos, Carlos Leite, consultou a diretoria do Bayer Leverkusen sobre a sua situação. A ideia era definir o que seria feito em seu último ano de vínculo.

Diante da ausência de uma proposta para a renovação do contrato, o estafe de Paulinho informou que gostaria de uma transferência na janela de julho. A cúpula disse aos seus representantes que estava disposta a facilitar a saída e trabalhar em prol de uma negociação.

Durante o mercado da bola, algumas propostas foram enviadas ao Leverkusen. As ofertas de Estados Unidos e Europa — ele foi alvo de times de Espanha, Itália e Portugal — agradaram ao clube alemão, mas foram reprovadas pelo estafe do jogador, que ficou seduzido com o que foi apresentado pelo Atlético-MG.

Os mineiros, porém, não chegaram a um acordo com os alemães até agora. A princípio, o Leverkusen gostaria de receber uma compensação financeira pela venda do atleta, mas o Galo estava disposto a negociar a liberação gratuita em troca da manutenção de um percentual dos direitos econômicos com o clube da Bundesliga.

A tentativa de negócio não avançou à época, mas o atual campeão brasileiro segue interessado na contratação do brasileiro de 22 anos. O Atlético-MG deixou a tentativa de liberação a cargo de Paulinho. O estafe do jogador negocia a sua saída em meio à falta de oportunidades no time alemão.

Nesta temporada, o atacante só esteve em campo por 69 minutos — a sua última atuação foi em 20 de agosto passado, diante do Hoffenheim, há quase um mês, pela Bundesliga. Desde então, ficou no banco de reservas em quatro jogos, mas nem sequer foi cogitado para entrar em campo.