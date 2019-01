Paulinho é vendido para clube chinês e se torna o terceiro mais caro da história do Barcelona

Guangzhou Evergrande exerce opção de compra pelo brasileiro que passou apenas uma temporada no clube catalão

O brasileiro Paulinho se tornou a terceira maior venda da história do Barcelona. Isso porque ele foi readquirido - de forma definitva - pelo Guangzhou Evergrande, time chinês pelo qual já vinha atuando desde o fim da Copa do Mundo da Rússia. De acordo com o GloboEsporte, os chineses pagaram 42 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões) pelo brasieiro de 30 anos.

De acordo com o jornal La Vanguardia, o valor é oito milhões de euros (R$ 34 milhões) a menos do que tinha sido falado inicialmente, em acordo entre os dois clubes.

No Barcelona, apenas as saídas de Neymar e Luis Figo encheram mais os cofres catalães do que Paulinho. Neymar deixou o Camp Nou rumo ao PSG pelo valor da multa rescisória que era de 222 milhões de euros (cerca de R$ 950 milhões), e se tornou o jogador mais caro da história do futebol, isso aconteceu em 2017. Já o craque português, considerado um grande traidor pela torcida culé, trocou o Barça pelo Real Madrid por 60 milhões de euros (cerca de R$ 257 na cotação atual), em 2000.

(Foto: David Ramos)

Em 2017, o Barcelona surpreendeu o mundo e anunciou a contratação de Paulinho junto ao mesmo Guangzhou Evergrande. O jogador brasileiro estava "esquecido" no futebol asiático, mas as constantes convocações para a seleção brasileira após a chegada de Tite colocaram-no de volta no radar europeu.

À época, o Barça pagou 40 milhões de euros (R$ 170 milhões) por Paulinho que ficou apenas uma temporada. E decretou mais uma passagem pela Europa sem o sucesso que se esperava do ex-Corinthians.