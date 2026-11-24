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Paul Scholes fez duras críticas a Lisandro Martinez e acusou o defensor do Manchester United de "trapacear" com os companheiros na derrota por 4 a 0 para o Liverpool, no domingo. O ex-meio-campista também questionou a condição física de todo o elenco de Mauricio Pochettino após a péssima atuação defensiva em Anfield.

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Scholes critica Martinez após humilhação em Anfield

Scholes acusou Martinez de "trapacear" com os companheiros durante a desmoralizante derrota por 4 a 0 para o Liverpool , no domingo, em Anfield. O péssimo resultado deu ao novo técnico Pochettino o pior início possível de trabalho após assumir o lugar de Michael Carrick. Embora Leny Yoro tenha sido expulso no começo da partida , Pochettino esperava muito mais resistência do elenco que herdou. Em vez disso, o Manchester United desmoronou como já havia feito outras vezes, sofreu quatro gols e passou a ter a defesa mais vazada entre as cinco principais ligas da Europa nesta temporada.

Martinez, que já havia criticado a diretoria do United por não contratar jogadores suficientes, foi o principal alvo da indignação de Scholes. O argentino teve grande responsabilidade no gol de Rio Ngumoha no segundo tempo, após uma tentativa sem empenho de parar Bradley Barcola perto do círculo central.

Ex-meio-campista questiona se defensor tem condições físicas para a Premier League

Em participação no The Good, The Bad & The Football, Scholes não poupou críticas ao analisar o lance que acabou com qualquer remota esperança de reação do United. Ele apontou Martinez, além dos também defensores Harry Maguire e Matthijs de Ligt, por não voltarem adequadamente para marcar.

"No terceiro gol de ontem, Maguire, De Ligt e Martinez estavam lá. Isso é trapacear no futebol, porque ele [Martinez] não quis voltar correndo", disse Scholes. "Ele não tem as condições físicas necessárias para a Premier League, simplesmente não tem. E todos nós dissemos isso há três ou quatro anos, quando ele foi contratado na época de Ten Hag."

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Scholes destaca evidente falta de capacidade atlética do elenco

Além dos erros individuais, Scholes demonstrou grande preocupação com o condicionamento físico e a capacidade atlética de todo o elenco do United em comparação com os rivais nacionais. Ele contrapôs a atuação lenta do United ao intenso preparo físico que observou recentemente no Brighton.

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"Nosso grande problema é a força física e a capacidade atlética desse grupo de jogadores em comparação com todos os outros", explicou Scholes. "Eu disse outro dia, quando vi o Brighton jogar, que agora eles são um time de alto nível. Deveriam ter vencido de novo ontem, pelas chances que tiveram, mas nunca vi um time tão bem preparado fisicamente.

"A intensidade era inacreditável. Quando vejo o United jogar, não consigo imaginá-lo nesse nível. Está a anos-luz do que vi no Brighton. Não acho que seja falta de empenho, só acho que não temos jogadores com essa capacidade atlética. Acho que eles podem treinar o máximo que conseguirem."

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Pochettino tem grande desafio para corrigir defesa vulnerável

Martinez e seus companheiros de defesa serão submetidos a intensa cobrança nas próximas semanas para provar sua capacidade física e seu comprometimento. A forma como Pochettino lidará com a falta de capacidade atlética do elenco e recuperará o orgulho do time após uma derrota tão pesada em Anfield definirá o início de seu trabalho.