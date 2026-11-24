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Paul Scholes fez duras críticas a Lisandro Martinez e acusou o zagueiro do Manchester United de "enganar" os companheiros na derrota por 4 a 0 para o Liverpool, no domingo. O ex-meio-campista também questionou a condição física de todo o elenco de Mauricio Pochettino após a péssima atuação defensiva em Anfield.

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Scholes critica Martinez após humilhação em Anfield

Scholes acusou Martinez de "enganar" os companheiros durante a desmoralizante derrota por 4 a 0 para o Liverpool em Anfield, no domingo. O péssimo resultado deu ao novo técnico Pochettino o pior início possível no cargo após suceder Michael Carrick. Embora Leny Yoro tenha sido expulso logo no início , Pochettino esperava uma resistência muito maior do elenco que herdou. Em vez disso, o Manchester United desmoronou de forma já conhecida: sofreu quatro gols e passou a ter a defesa mais vazada das cinco principais ligas da Europa nesta temporada.

Martinez, que já havia criticado a diretoria do United por não contratar jogadores de talento em número suficiente, foi alvo especial da irritação de Scholes. O argentino teve grande responsabilidade no gol de Rio Ngumoha no segundo tempo, depois de tentar impedir Bradley Barcola sem muita convicção perto do círculo central.

Ex-meio-campista questiona se zagueiro tem condições físicas para a Premier League

Em participação no The Good, The Bad & The Football, patrocinado pela Midnite, Scholes não poupou críticas ao analisar o lance que acabou com qualquer remota esperança de reação do United. Ele apontou Martinez, além dos também defensores Harry Maguire e Matthijs de Ligt, por não voltarem adequadamente para marcar.

"No terceiro gol de ontem, Maguire, De Ligt e Martinez estavam lá. Isso é trapacear no futebol, porque ele [Martinez] não quis voltar correndo", disse Scholes. "Ele não tem as condições físicas necessárias para a Premier League, simplesmente não tem. E todos nós dissemos isso três ou quatro anos atrás, quando ele foi contratado na época de Ten Hag."

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Scholes destaca evidente falta de capacidade atlética do elenco

Além dos erros individuais, Scholes demonstrou profunda preocupação com o condicionamento físico e a capacidade atlética de todo o elenco do United em comparação com os rivais do país. Ele contrapôs a atuação lenta do United ao intenso preparo físico que observou recentemente no Brighton.

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"O grande problema que temos é a condição física e a capacidade atlética desse grupo de jogadores em comparação com todos os outros", explicou Scholes. "Eu disse outro dia, quando vi o Brighton jogar, que agora ele é um time de ponta. Deveria ter vencido de novo ontem, pelas chances que teve, mas nunca vi um time com um preparo físico tão bom.

"A intensidade era inacreditável. Quando vejo o United, não consigo nem imaginar: está a anos-luz do que vi no Brighton. Não acho que seja falta de empenho, só acho que eles não têm jogadores com essa capacidade atlética. Acho que podem treinar o máximo que conseguirem."

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Pochettino tem grande desafio para corrigir defesa vulnerável

Martinez e seus companheiros de defesa estarão sob intenso escrutínio nas próximas semanas para provar sua capacidade física e seu comprometimento. A forma como Pochettino lidará com a falta de capacidade atlética do elenco e recuperará o orgulho do time após uma derrota tão pesada em Anfield definirá o início de sua passagem pelo clube.