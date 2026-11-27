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Ex-meio-campista do Manchester United, Paul Pogba mandou um recado claro ao antigo clube: é preciso abandonar a obsessão pelas glórias do passado. Em meio a um início de pesadelo sob o comando de Mauricio Pochettino, o francês acredita que o caminho de volta ao topo passa pelo norte de Londres.

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Crise em Old Trafford provoca troca de técnico

O Manchester United ocupa a 19ª posição na Premier League, com oito pontos em 11 jogos, e já se vê na luta contra o rebaixamento. Sem conquistar títulos nas últimas duas temporadas, o clube demitiu Michael Carrick durante a pausa para os jogos de seleções.

Pochettino chegou para promover uma reação imediata , mas estreou com uma goleada por 4 a 0 sofrida diante do Liverpool. O time mostrou uma discreta melhora na noite de quarta-feira ao conseguir um empate por 2 a 2 na Champions League fora de casa contra o Sporting.

Pogba apoia Pochettino e pede paciência

Em entrevista à talkSPORT, Pogba apoiou a contratação de Pochettino e demonstrou solidariedade a Carrick. Para ele, o elenco precisa de estabilidade interna, não de outra solução imediata.

“Estou feliz que Pochettino tenha ido para lá, porque acho que ele é um ótimo técnico. E também fico triste por Michael Carrick, porque não acho que ele tenha tido tempo suficiente para mostrar e provar seu valor”, disse Pogba. “Mas acho que precisamos dar tempo a esse time. Sabemos que há muitos torcedores pelo mundo, e todos queremos que o Manchester United vença e achamos que o clube deveria trocar de técnico.

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“O que penso sobre esse time, já que estive lá, é que é preciso tempo, é preciso resolver os problemas internos. Todos precisam estar alinhados e dar tempo ao técnico para fazer seu trabalho. Os jogadores também precisam render e entender o técnico. Assim, podem chegar a algum lugar, como o Arsenal.”

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Por que a reconstrução do Arsenal serve de modelo

Pogba apontou a reconstrução conduzida por Mikel Arteta no Arsenal como modelo para seu antigo clube. Após o auge com Thierry Henry, o Arsenal passou um longo período sem conquistar o título antes de voltar à disputa.

“O Arsenal viveu uma grande fase com Thierry Henry. Teve uma grande [era], chegou à final da Champions League, ganhou a Premier League. E passou [muito] tempo [antes de] voltar a ganhar. Quantos anos se passaram [desde] a última vez que o Arsenal ganhou a Premier League?”, disse Pogba. “Mas a pressão, sei que é um clube grande, é o Manchester United, era muito menor. Deixaram o Arsenal encontrar seu próprio caminho de volta ao topo.

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“E acho que é só disso que o Manchester United precisa. Precisamos parar de falar do time como se ele ainda fosse aquele de antes. É preciso respeitar, deixar que cresça novamente e volte ao topo.”

Longo caminho para escapar do perigo

Pochettino precisa tirar rapidamente o elenco da zona de rebaixamento, depois de somar apenas oito pontos em 11 jogos da liga. Aproveitar o empate de quarta-feira contra o Sporting pela Champions League será fundamental para implementar suas ideias e encerrar um jejum de títulos de duas temporadas, sem o peso das expectativas do passado.