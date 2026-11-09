Pau Cubarsi explica como o Barcelona corrigiu no intervalo a atuação “desconectada” do primeiro tempo para vencer o Atlético de Madrid por 2 a 1 e voltar a ter três pontos de vantagem na liderança de La Liga

Compartilhar Siga GOAL no Google

O zagueiro do Barcelona Pau Cubarsi revelou que ajustes táticos no intervalo foram decisivos para a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, fora de casa, neste domingo, que restabeleceu a vantagem de três pontos na liderança de La Liga. Após um início apático, o atual campeão reagiu com dois gols de Fermin Lopez no estádio Metropolitano. No sábado, o Real Madrid havia igualado o Barcelona em pontos.

Publicidade

Jovem defensor revela ajustes feitos no intervalo

Cubarsi admitiu que faltou entrosamento aos visitantes antes do intervalo. A equipe entrara em campo depois de o rival Real Madrid golear o Valencia por 3 a 0 no dia anterior e igualar seus 30 pontos. Apesar de sair atrás no placar logo no início da partida na capital espanhola, a equipe de Hansi Flick reagiu e conquistou sua 11ª vitória em 12 jogos na primeira divisão nesta temporada. Seu único tropeço no campeonato continua sendo a derrota em casa no El Clásico do mês passado, diante do rival mais próximo na tabela.

Ajustes na pressão mudam o rumo do jogo na capital

O Atlético de Madrid dominou o início da partida. Julian Alvarez desperdiçou uma chance diante de Joan Garcia aos seis minutos, antes de Marc Pubill acertar o travessão e Pedri carimbar a trave. Giuliano Simeone aproveitou um cruzamento de Alvarez aos dez minutos. Pouco depois, houve uma pausa de um minuto em homenagem ao falecido atacante do Tenerife Jesus de Miguel, mas Lopez empatou com um chute colocado pouco antes do intervalo.

Após a partida, Cubarsi explicou como os visitantes mudaram o rumo do jogo no intervalo: “No primeiro tempo, entramos em campo um pouco desconectados. Eles fizeram um ótimo primeiro tempo, mas, no intervalo, conseguimos corrigir o que não estávamos fazendo bem e conquistamos a vitória.

“Precisávamos pressionar melhor lá na frente e, no segundo tempo, nos posicionamos um pouco melhor. Eles não ficaram tão à vontade, e conseguimos marcar presença no ataque. Se jogarmos bem e dermos tudo em cada partida, teremos uma ótima temporada no campeonato.”

Publicidade Publicidade

Dois gols de meio-campista completam virada sofrida

Antes do intervalo, a equipe de Diego Simeone levou vantagem nos gols esperados, por 1,38 a 0,84, com sete finalizações contra nove do time catalão. Flick reagiu no intervalo ao colocar Frenkie de Jong na lateral direita no lugar de Brian Farinas. Durante um segundo tempo de domínio, também recorreu aos reservas Gavi, Eric Garcia, Andreas Christensen e Karim Adeyemi.

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

As mudanças limitaram os donos da casa a apenas duas finalizações para fora, que somaram 0,15 xG após o reinício, enquanto os líderes registraram dez chutes, somando 0,77 xG. O domínio territorial deu resultado aos 66 minutos, quando Lamine Yamal encontrou Lopez com um passe em profundidade, e o jogador marcou seu segundo gol, superando Jan Oblak.

Data Fifa interrompe a caminhada pelo título

A equipe de Flick chega agora à pausa de novembro para os jogos de seleções com três pontos de vantagem na liderança, após superar um grande desafio fora de casa. Por outro lado, a segunda derrota do Atlético de Madrid no campeonato deixa o time, terceiro colocado, cinco pontos atrás dos líderes. Os dois clubes tentarão se reorganizar durante a pausa de duas semanas antes da retomada dos compromissos nacionais e europeus ainda neste mês.