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A promessa do Barcelona Pau Cubarsi revelou quais são os três defensores que influenciaram sua ascensão meteórica ao topo do futebol mundial. O jovem talento, que recentemente conquistou a Copa do Mundo com a Espanha, revelou uma admiração surpreendente por um ídolo do Liverpool, além de duas figuras lendárias da história do Camp Nou.

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Cubarsi fala sobre suas inspirações após ano repleto de títulos

Em entrevista ao The Athletic, o jovem jogador da seleção espanhola refletiu sobre as figuras que influenciaram sua rápida ascensão. As declarações vêm após um ano extraordinário em que Cubarsi ajudou a Espanha a conquistar a Copa do Mundo de 2026 e recebeu o prêmio de melhor jogador jovem do torneio.

No futebol de clubes, o adolescente também conquistou recentemente o prestigioso prêmio Golden Boy, concedido pelo jornal italiano Tuttosport ao principal talento sub-21 do futebol mundial. Além disso, terminou em 12º lugar na classificação da Bola de Ouro, como o zagueiro mais bem colocado, e ficou em segundo lugar no Troféu Kopa, atrás do companheiro de Barcelona Lamine Yamal, que venceu o prêmio pelo terceiro ano consecutivo.

Defensor do Barcelona detalha admiração por Puyol, Pique e Van Dijk

Questionado sobre seus maiores exemplos, Cubarsi destacou as qualidades distintas de dois ex-jogadores que marcaram época no Camp Nou, além da admiração que passou a ter nos últimos anos pelo astro holandês do Liverpool. Ele também explicou como mantém um alto nível de exigência consigo mesmo.

“Meus exemplos são Puyol e Gerard Pique. Gosto dos dois perfis: o zagueiro aguerrido e aquele que sabe jogar com a bola. Pique participava mais da construção das jogadas, mas Puyol era fundamental pela mentalidade e pelo caráter”, explicou Cubarsi.

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“Nos últimos anos, me inspirei muito em Virgil van Dijk, do Liverpool. Mas também costumo observar bastante a mim mesmo e analisar minhas atuações.

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“Sou muito autocrítico quando cometo um erro. Durante o jogo, você tem consciência de cada lance, de ter ido bem ou não. Cobro muito de mim mesmo e me critico pelas coisas que posso aprimorar no meu jogo, de forma positiva.

“Isso não significa que eu perca a confiança no dia seguinte, muito pelo contrário. Sigo com a mesma mentalidade e tento minimizar os erros.”

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Jovem pede maior reconhecimento aos defensores

Apesar de ter conquistado importantes prêmios individuais, Cubarsi acredita que jogadores de sua posição raramente recebem o mesmo reconhecimento que os atacantes. Ao comemorar a conquista do Golden Boy, admitiu que o prêmio confirmou sua evolução pelo clube e pela seleção.

“Quando você é jovem, prêmios como o Golden Boy ou o Troféu Kopa (prêmio da Bola de Ouro para jogadores sub-21) são sonhos, e estou muito feliz por ter conquistado este agora”, disse. “Isso significa que nossa temporada com o Barcelona e a Espanha foi muito boa, mas também que estou no caminho certo.”

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O jovem, porém, pediu que a contribuição defensiva seja mais valorizada no futebol. “Nós, defensores, não chamamos tanta atenção”, afirmou. “As pessoas preferem centroavantes ou pontas, ou qualquer um que faça gols e dê assistências, e eu entendo. Quem joga na defesa faz mais do trabalho menos vistoso. Gostaria que nossas funções fossem um pouco mais reconhecidas. Não por mim, mas para ver qualquer defensor receber os elogios que merece, porque fazemos um trabalho muito importante.”

Espanha se prepara para confronto decisivo com a Inglaterra pela Liga das Nações

Cubarsi precisa voltar imediatamente suas atenções à seleção, já que a Espanha se prepara para receber a Inglaterra na noite de domingo. O confronto será o último jogo da equipe na fase de grupos da Liga das Nações. Na liderança da tabela, a Espanha tem uma vantagem decisiva de três pontos sobre a Inglaterra.