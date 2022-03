Patrocinense x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Mineiro 2022

A bola vai rolar para Patrocinense x Cruzeiro neste sábado (20), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro.

Já classificada à semifinal do Estadual, a Raposa aparece na vice-liderança, com 22 pontos, assim como o Athletic, mas com um gol a mais de saldo. Quem terminar em segundo, terá vantagem na próxima fase.

Do outro lado, a Patrocinense, brigando contra o rebaixamento, depende apenas de si para escapar. Com sete pontos, precisa vencer para se manter no Módulo 1 do Mineiro. Se empatar ou perder, a equipe terá que torcer para tropeços de URT e Pouso Alegre.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Cruzeiro entrará em campo com uma equipe recheada de jovens.

O técnico Paulo Pezzolando resolveu poupar os seus jogadores titulares para Patrocínio e analisar os garotos da base.

Já a Patrocinense terá apenas um desfalque para o confronto decisivo: o atacante Reis, com problema muscular, está fora. Jônatas Obina é o provável substituto.

Possível escalação do Cruzeiro: Ezequiel; Geovane, Mateus Silva, Weverton e Bidu; Adriano, Marco Antônio e Geovane; Bruno José, Daniel Jr e Vitor Leque.

Possível escalação da Patrocinense: Jaccson; Douglas Dias, Alisson Brand, Marcão e Samuel Toscas; Matheusão, Michel Elói e Igor Maduro; Wellington, Márcio Jonatan e Jônatas Obina.

DESFALQUES

CRUZEIRO:

Filipe Machado e Willian Oliveira: suspenso

PATROCINENSE: Reis: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Patrocinense x Cruzeiro será transmitido ao vivo pela Globo Minas, na TV aberta, pelo SporTV3, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado, às 16h30.