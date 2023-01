Patrocinense x Cruzeiro ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela primeira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

A Patrocinense recebe o Cruzeiro na noite deste sábado (21), às 19h (de Brasília), no estádio Pedro Alves do Nascimento, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Em casa, a Patrocinense, que está no grupo B do estadual, tenta mostrar a sua força diante do histórico rival. Do outro lado, o Cruzeiro chega para a disputa com um elenco reformulado e reforçado para a temporada 2023. A Raposa, no entanto, tem desfalques por lesão, além de convocados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Patrocinense: Adilson; Emerson, Alan, Léo Alves e Rafael Furlan; Sabino, Lucas Hulk e Daniel Costa; Gleisinho, Cristiano e Léo Santos.

Escalação do provável Cruzeiro: Rafael Cabral; Eduardo Brock, Lucas Oliveira, Wesley Gasolina e Matheus Cipriano; Neto Moura, Wallison e Mateus Vital; Nikão, Bruno Rodrigues e Wesley.

Desfalques

Patrocinense

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Anderson e Fernando Henrique estão lesionados, enquanto Stênio e Kaiki estão com a seleção brasileira sub-20.

Quando é?