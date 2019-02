Patrocinador do Cruzeiro muda estilo de Dodô em campo

Após deixar o Santos por empréstimo para atuar no Cruzeiro, Dodô não poderá mais jogar com a camisa por dentro do calção, marca fixa do atleta

Nos planos do Cruzeiro para a temporada de 2019, Dodô chegou para ser um dos destaques no elenco comandado por Mano Menezes. Porém, além de se adaptar ao posicionamento em campo, que poderá ser alterado devido ao número de jogadores na Raposa, o atleta será obrigado a jogar com a camisa para fora do calção.

O motivo se deve aos logotipos dos patrocinadores no uniforme do Cruzeiro. Após a estreia com o time mineiro, no último domingo (03), contra o Villa Nova, uma torcedora questionou o motivo do jogador atuar com a camisa para fora. Em resposta, Dodô explicou:

"Por uma questão contratual com os patrocinadores do Cruzeiro, esse ano a camisa vai ter que ser para fora. Respeito por aqueles que investem e ajudam a fazer o clube cada vez mais forte", disse.



(Foto: Carlos Gregório Jr./Vasco/Divulgação)

Conhecido pela mania, até então comum, Dodô chegou a receber elogios do treinador Cuca. Na época, no comando do Santos, Cuca rebateu as críticas feitas ao jogador destacando a personalidade do mesmo em campo: "O Dodô usa camisa dentro do calção, diferente de todo mundo. Ele é um cafona do bem, responsável, na parte tática se incomoda muito, isso ajuda bastante. Estamos felizes com ele".