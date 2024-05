Patrocinado por casa de apostas, Campeonato Mineiro Amador tem festa de lançamento

Competição terá início em 2 de junho, e a cerimônia de lançamento aconteceu nessa sexta-feira (10), com a presença do presidente da FMF

O Campeonato Mineiro Amador de 2024 teve sua festa de lançamento realizada nessa sexta-feira (10), no Sesc MG, e contou com a presença de Adriano Aro, Presidente da Federação Mineira de Futebol.

A competição, uma das maiores do Brasil, tem patrocínio master da casa de apostas Bet7K. “Na Bet7k, acreditamos no poder transformador do esporte e esse patrocínio reflete o nosso compromisso contínuo em apoiar e promover o esporte em todas as suas formas, incentivando o desenvolvimento de talentos locais e proporcionando mais oportunidades para que atletas amadores possam mostrar o seu potencial”, explica Talita Lacerda, CEO da Bet7K.

“O Campeonato Mineiro Amador é uma celebração do espírito esportivo, da determinação e da paixão pelo futebol, valores que compartilhamos e promovemos em nossa plataforma. Estamos entusiasmados por fazer parte deste evento, que promete não apenas fomentar o talento local, mas também fortalecer a comunidade esportiva em Minas Gerais”, finaliza.

Serão 53 equipes participantes do campeonato e, em breve, a Federação Mineira deve divulgar mais detalhes da competição.

O Campeonato Mineiro de Futebol Amador teve sua primeira edição em 2019. Já se sagraram campeões: Vasco de Esmeraldas (2019); Silvestre de Viçosa (2022) e CAP de Pompéu (2023).