Recuperado, Patrick é refoço do Inter para estreia no Brasileirão 2021

Meia voltou a treinar após lesão muscular e deve ao menos começar no banco contra o Sport, no domingo (30)

O técnico colorado Miguel Angel Ramírez está ganhando um reforço importante para a estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), contra o Sport Recife. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia Patrick treinou normalmente na tarde chuvosa desta sexta-feira (28) e está se credenciando para, ao menos, ficar como alternativa no banco de reservas.

Patrick se lesionou no dia 2 de maio, na partida contra o Juventude, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, e acabou desfalcando o colorado nas finais do estadual e nos últimos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores.

Dos 21 jogos do Inter na temporada, Patrick atuou em 10 partidas, sendo oito como titular e duas iniciando no banco, entrando durante a partida. Ele é o quinto goleador do Inter neste ano, com dois gols marcados.

Quem também volta a ficar à disposição é o atacante Yuri Alberto, que cumpriu suspensão pelo cartão vermelho contra o Always Ready no meio de semana. O centroavante é um dos principais jogadores do colorado nesta temporada, tendo atuado em 18 partidas dos 21 jogos do Inter neste ano.

Yuri Alberto também é o segundo goleador do colorado, com sete gols marcados, dois a menos que Thiago Galhardo, que soma nove gols feitos nessa campanha até aqui.