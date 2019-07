Pato reconhece que mudanças ajudaram São Paulo a golear: “não é coincidência”

O atacante deixou o campo ainda no intervalo, quando o jogo contra a Chapecoense estava sem gols

O ganhou a , mas foi além pela chuva de gols, algo raríssimo neste 2019 em que o Tricolor segue com o pior ataque dentre os 20 times da elite. Fez 4 a 0, subindo para a quinta posição após 11 rodadas. Além dos elogios especialmente ao desempenho dos jovens valores são-paulinos, um dos principais temas de discussão foi o papel de Alexandre Pato no time treinado por Cuca.

Afinal de contas, foi só o camisa 7 ser substituído, no intervalo da partida realizada no Morumbi, empatada sem gols naquela altura, que o São Paulo deslanchou. E dentre os tentos anotados, o mais bonito de todos veio justamente através de Jonas Toró, garoto que substituiu Pato. , que também entrou no decorrer da partida para fazer o papel de ponta-esquerda que era responsabilidade de Pato, deu a assistência para Antony abrir o placar e serviu Toró no segundo. Raniel e Vitor Bueno completaram o placar.

Finalizado o jogo, Alexandre Pato atendeu pacientemente a imprensa e garantiu ter ficado feliz pelo desempenho de seus substitutos: “Fico muito feliz por estar no São Paulo e encontrar jogadores que estão aqui para competir. Estou aqui para isso, vou competir. Fico feliz por quem entrou. O espírito de grupo vai além do individual”, afirmou. O atacante ainda reconheceu, com todas as letras, que as substituições de Cuca fizeram a diferença: “Não é coincidência. Quem entrou, entrou bem. Isso é time. As trocas foram boas”.