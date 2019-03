Pato posta mensagem misteriosa em meio a briga com clube chinês

Alexandre Pato já vem sendo especulado como a próxima grande contratação de algum clube brasileiro. Entretanto, nesta terça-feira (12), o jogador demonstrou que essas especulações estão cada vez mais próximas de se tornar realidade, ao publicar mensagens misteriosas em uma rede social chamada Weibo, onde é seguido por 753 mil pessoas, segundo informou a AFP.

“O que significa a felicidade? A verdade acaba sempre triunfando, não importa o quanto tentam escondê-la ou pará-la. As mentiras são apenas um atraso temporário do inevitável”, disse o jogador do Tianjin Quanjin em sua misteriosa publicação.

Por questões contratuais, Pato está afastado das atividades do time há um tempo. Ele chegou ao clube chinês em 2017, e desde então tem vivido um renascimento de sua carreira, que foi marcada por diversas lesões e má forma física.

O clube chinês acabou mudando de nome durante as férias dos jogadores por conta de escândalos envolvendo o dono do clube, e o nome antigo Tianjin Tianhai foi extinto.

O ex-jogador do e ficou de fora dos dois primeiros jogos da equipe chinesa este ano, e seu retorno ao pode ser dado como certo em breve.