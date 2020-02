Pato perde gol incrível e leva torcida do São Paulo à loucura

Desde que trocou o Corinthians pelo Tricolor, o atacante ainda não conseguiu balançar as redes da ex-equipe

Ficou tudo igual no clássico entre e , neste sábado (15), pela sexta rodada do . Mas apesar do empate sem gols o duelo foi repleto de boas chances, dando destaque às atuações dos goleiros Tiago Volpi e Cássio.

Mas o que ficou marcado foi uma incrível chance desperdiçada. No início do segundo tempo, Alexandre Pato se viu sozinho, cara a cara com Cássio e errou. O atacante são-paulino, que ainda não fez gol desde agosto de 2018 – de lá para cá foram 13 partidas sem balançar as redes.

A chance desperdiçada revoltou a torcida do São Paulo – e outros fãs de futebol. Confira abaixo as reações.

Depois desse gol que o Pato perdeu o Neto vai detonar ele segunda KKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Comentarios Sinceros Do Craque Neto (@ComentCrakNeto) February 15, 2020

Só vou voltar a defender o Pato depois que ele marcar 35 gols, defender 4 pênaltis e descobrir a cura do câncer. — Liziero se lesionou hoje? (@lizierolesao) February 15, 2020

Vender o Antony pra ter o Pato por mais 3 anos pic.twitter.com/njuHTOCl1k — Samuel (@bbbubui) February 15, 2020