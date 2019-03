Pato no São Paulo ou no Santos? Atacante recebe "chamado" de torcedores

Atacante se despediu do Tianjin Tianhai e interessa aos clubes paulistas

Após rescindir seu contrato com o Tianjin Tianhai devido a salários atrasados e se despedir dos companheiros de elenco neste sábado (16), Alexandre Pato utilizou suas redes sociais para dizer adeus aos torcedores, mas acabou mesmo sendo especulado, principalmente, em dois clubes brasileiros: e .

"Eu gostaria de informá-los que minha aventura na chegou ao fim. Esses dois anos foram repletos de momentos felizes e novas experiências. Eu tenho certeza que a China me fez crescer como homem, eu aprendi diferentes culturas e hábitos desse grande país. Tenho orgulho de compartilhar o meu amor pelo futebol, por dar minha contribuição ao futebol chinês e por ajudar o time com meus objetivos a alcançar a pela primeira vez na história e por vencer muitos adversários fortes. Gostaria de agradecer ao meu clube, aos meus colegas de time, treinadores, todos que trabalham no clube, meus fãs que sempre me apoiaram com amor e a todos os simpáticos chineses que conheci durante esses dois anos. China, serei eternamente grato a vocês. Com amor, Pato", escreveu o atacante.

E as torcidas aproveitaram a postagem para fazer um "chamado" para Pato. São-paulinos, em maioria, mas também santistas, colorados e inclusive vascaínos - aproveitando a onda "Bom " - mandaram mensagens ao jogador.

"Volta para o São Paulo", "Te esperamos no ct do SPFC semana que vem", "Volta para o Tricolor Pato", "Mano, você não tá ligado no tanto que estamos precisando de você aqui! Volta pro São Paulo, pelo amor de Deus", foram algumas das postagens dos Tricolores ao jogador.

Os santistas, por outro lado, lembraram que no o atacante vestiria a 9 de Coutinho, ídolo do clube e que faleceu na última semana, além de usarem o "fator Sampaoli" para tentar convencer o jogador.

Os colorados, por outro lado, querem que a "cria" volte para casa para "ser campeão da Libertadores".

Já os vascaínos seguiram com a campanha "Bom Vasco" e escreveram o nome do clube nos comentários. Mas será que o Cruz-Maltino realmente tem interesse no jogador?

Fato é que o nome de Pato ganhará ainda mais força no mercado brasileiro nas próximas horas e já foi especulado com força tanto no São Paulo, quanto no Santos. Mas onde o atacante vai jogar?