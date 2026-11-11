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FBL-ITA-AC MILAN-UDINESEAFP
Traduzido por

Pato: "Lesões? Tenho um respeito enorme pelo Milan, mas talvez aquele momento pudesse ter sido administrado melhor"

Milan
Campeonato Italiano

Entrevistado por Luca Toni para o quadro especial "Fenomeni", do Prime, Alexandre Pato relembra sua passagem pelo Milan e a forma como o clube lidou com as muitas lesões que o prejudicaram.

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Hoje, se você tem uma lesão, começa imediatamente a trabalhar e não fica parado. Fui a Atlanta para fazer uma semana de testes, mas treinei apenas um dia: 12 horas de

voo

, uma semana lá, 12 horas para voltar e, no dia seguinte, voei para jogar em Barcelona. Durante aquela partida, estiquei a perna e senti o músculo flexor: vinha de uma semana parado e de dois voos longos. Nesta entrou no vestiário furioso, dizendo que eu não deveria ter jogado. Tenho um respeito enorme pelo Milan, que me deu tudo, mas talvez aquele momento pudesse ter sido conduzido melhor. Uma das coisas que mais me magoaram e sobre as quais nunca falei até agora foi ouvir pessoas do clube dizerem que eu nunca mais jogaria. Isso foi triste, até porque, como jogadores, sabemos que o clube é como uma empresa: se você não joga, alguém chega para ocupar seu lugar. Naquela época, eu não podia me expor nem falar, até porque era jovem e não entendia. Com a mentalidade que tenho hoje, lidaria comigo mesmo de outra maneira".

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