Pato faz lobby por Nenê titular e analisa: "Precisamos melhorar, assim vamos sofrer muito"

Atacante pede "trabalho em conjunto" para o São Paulo "melhorar" na sequência do Brasileirão

O arrancou um empate por 1 a 1 com o , no Horto, na noite desta quinta-feira (13), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e Alexandre Pato, autor do gol são-paulino, pediu trabalho durante a pausa para a .

"Temos que trabalhar nesse período para que a gente consiga trabalhar em conjunto, jogar mais, melhorar e conseguir os resultados. Todos esperam a vitória, mas assim é difícil. Mas vamos melhorar nessa parada para ver se conseguimos uma vitória", disse o atacante após o fim da partida.

Questionado sobre o que mudou no Tricolor para que a equipe fosse mais incisiva no segundo tempo, Pato foi direto.

"Mudou que o Nenê entrou e aí tem um cara que consegue colocar a bola ali na frente, que aproxima mais e a gente cria um pouco mais. Temos que trabalhar, porque no chutão não vamos conseguir. Tem de trabalhar a bola. O São Paulo tem muita qualidade. Agora tem uma parada. Vamos treinar para ver se melhora, porque assim vamos sofrer muito", afirmou.

"Temos que melhorar para conseguir a vitória. Estamos num período em que precisamos de calma e trabalho. Trocamos de treinador e não tivemos tempo para treinar. Entendemos o que a torcida está pedindo, mas temos que melhorar muita coisa para conseguir uma vitória", concluiu.

O São Paulo é o nono colocado no Brasileirão, com 14 pontos marcados. Na próxima rodada, no dia 14 e julho, o Tricolor faz clássico contra o , no Morumbi