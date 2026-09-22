O Real Madrid lançou um ataque contundente contra o jornalista espanhol Juanma Castaño, por ter comparado o canal oficial do clube a um jornal que apoia o terrorismo, e ameaçou recorrer à Justiça.

O clube merengue emitiu um comunicado oficial, nesta terça-feira, no qual criticou duramente as declarações de Castaño, que constaram em um artigo publicado hoje pelo jornal "ABC", no qual comparou o veículo de imprensa oficial do Real Madrid ao jornal "Gara".

Segundo destacou o jornal "Marca", Castaño escreveu em seu artigo, que teve como título "Real Madrid em estado de guerra": "Na televisão oficial, que é o jornal Gara da vertente florentina extremista, exigem a saída das competições domésticas".

O Real Madrid considerou que essa comparação é "totalmente rejeitável e absolutamente inaceitável", afirmando que comparar seu veículo de imprensa a um jornal que "está ligado em sua história ao mundo da organização terrorista ETA representa uma transgressão extremamente grave de todos os limites".

O clube enfatizou em seu comunicado que "o canal do Real Madrid exerce de forma legítima seu direito de informar e defender os interesses do clube, de seus associados e de sua torcida", descrevendo-o como o veículo de imprensa oficial de um clube que possui uma história de 124 anos e que representa os sentimentos e valores de milhões de torcedores em todo o mundo.

O Real Madrid encerrou seu comunicado com um tom firme, afirmando que "reserva-se o direito de adotar as medidas que julgar apropriadas diante de um ataque inaceitável sob qualquer forma".

Este é o segundo comunicado oficial do Real Madrid hoje, depois de ter emitido um comunicado horas antes em resposta ao ataque de Javier Tebas, presidente da liga espanhola "La Liga".

O artigo de Castaño abordou as reações da torcida do Real Madrid após o dérbi da capital contra o Atlético de Madrid, que foi disputado no estádio "Metropolitano".

O jornalista reconheceu que "os dois lances mais polêmicos do dérbi mereciam dois cartões vermelhos claros", e admitiu também que o Real Madrid "tem todo o direito de expressar sua indignação com a arbitragem, com o VAR e com o comitê de árbitros".

Mas, ao mesmo tempo, considerou que reduzir as causas do sofrimento do clube apenas à arbitragem significa, segundo suas palavras, "ser cego diante de uma questão que remonta a um longo período".

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