Passo oficial: reviravolta marcante no futuro de Cristiano Ronaldo com a seleção de Portugal

Após uma polêmica que ameaçou a estabilidade de sua relação com a seleção portuguesa, parece que Cristiano Ronaldo está prestes a retornar às fileiras do "Brasil da Europa", depois que o técnico Jorge Jesus tomou uma decisão crucial sobre a situação do capitão do Al-Nassr saudita quanto à sua participação durante a próxima data Fifa, em novembro.

O clube Al-Nassr saudita recebeu uma carta oficial da Federação Portuguesa de Futebol, solicitando a convocação de Ronaldo e de seu companheiro João Félix para se juntarem à seleção principal, em preparação para dois confrontos importantes contra a Dinamarca e o País de Gales na Liga das Nações da Uefa.

O jornal saudita "Al-Riyadiah" informou que a federação portuguesa enviou um pedido oficial à diretoria do Al-Nassr para convocar a dupla, preparando o terreno para que ambos se juntem ao próximo período de treinamentos, o que reforça as chances de retorno de Ronaldo à seleção após a crise que levou à sua saída furiosa da concentração em setembro passado.

A seleção portuguesa se prepara para enfrentar a Dinamarca no dia 14 de novembro, na cidade de Braga, antes de visitar o País de Gales três dias depois, na última rodada do Grupo 4 da Liga das Nações da Uefa.

A Federação Portuguesa de Futebol havia anunciado na semana passada a suspensão de Cristiano Ronaldo por 30 dias, em razão de sua saída da concentração da seleção no dia 30 de setembro passado, mas a punição foi contabilizada retroativamente a partir da data do ocorrido, o que significa o fim do período de suspensão antes do início da data Fifa em novembro.

Com isso, o capitão da seleção portuguesa tornou-se apto a retornar à participação internacional, depois de encerrada a questão da punição disciplinar, restando as atenções voltadas para a natureza de sua relação com a comissão técnica e sua capacidade de superar o atrito que levantou muitas dúvidas sobre seu futuro com a seleção.

Em um comunicado extenso publicado no dia 7 de outubro, Ronaldo, de 41 anos, apresentou suas desculpas à torcida portuguesa e a seus companheiros pelo comportamento que teve, em uma tentativa de conter os desdobramentos da crise. O jogador também revelou o fim de sua relação com o técnico Jorge Jesus, em um desdobramento que acrescentou ainda mais mistério ao cenário, especialmente diante dos desentendimentos que cercaram sua participação e seu papel dentro da seleção no período recente.

As raízes da crise remontam a um desentendimento sobre o papel de Ronaldo no confronto entre Portugal e Noruega, que terminou com a vitória da seleção portuguesa por 2 a 1. Segundo os detalhes do ocorrido, o capitão do Al-Nassr acusou seu treinador de voltar atrás em uma promessa relacionada a mantê-lo no banco de reservas, além de não cumprir a fórmula que haviam acordado para conter o desentendimento, durante uma coletiva de imprensa que antecedeu o confronto com a Dinamarca, decidido pela seleção portuguesa com a vitória por 4 a 2.

Mas as coisas não pararam nos limites do desentendimento técnico, já que Ronaldo tomou a decisão surpreendente de deixar a concentração da seleção na capital dinamarquesa, Copenhague, após a coletiva de imprensa, em uma atitude que gerou ampla polêmica nos meios esportivos portugueses. O episódio se transformou em uma verdadeira crise sobre o futuro do capitão da seleção, especialmente com o aumento das dúvidas sobre sua relação com a comissão técnica e a possibilidade de sua exclusão dos planos nos próximos compromissos internacionais.

E agora, com a chegada da carta oficial de convocação ao clube Al-Nassr, parece que o caminho ficou aberto para o retorno de Ronaldo à seleção portuguesa em novembro, mas resta a pergunta mais importante: seu retorno significa o fim definitivo dos desentendimentos, ou a crise ainda esconde outros capítulos?