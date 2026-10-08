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"Passo misterioso": Federação Marroquina anuncia saída de Vilda da seleção feminina e contrata seu substituto

Mercado da bola
Marrocos F
J. Vilda
E. Blahic
Marrocos
Espanha
França

Conquistou um feito histórico na Copa do Mundo Feminina

A Federação Marroquina de Futebol anunciou a saída do espanhol Jorge Vilda do comando da seleção feminina, depois de ele ter dirigido a equipe por três anos.

A Federação Marroquina revelou, em comunicado oficial, que o treinador francês Éric Blahic foi nomeado novo diretor da seleção marroquina feminina, substituindo Jorge Vilda.

A Federação Marroquina não forneceu detalhes sobre os motivos da saída do treinador espanhol, que conduziu a seleção feminina a uma conquista histórica na Copa do Mundo de 2023, na Austrália e na Nova Zelândia.

Na ocasião, a seleção feminina de Marrocos avançou às oitavas de final antes de ser eliminada pela França.

A Federação indicou que a seleção feminina disputará dois amistosos contra o Uzbequistão nos dias 9 e 12 de outubro, na capital marroquina.

Na última Copa das Nações Africanas, disputada em julho passado, a seleção marroquina — vice-campeã nas duas últimas edições — ficou em quarto lugar após perder na semifinal para Camarões, mas conseguiu se classificar para a Copa do Mundo Feminina no Brasil, em 2027.



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