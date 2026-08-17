Passo inesperado: Chelsea recorre a figura de destaque para acelerar a venda de Enzo Fernández

A história de Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, com o Manchester City segue aberta a todas as possibilidades, depois que o clube inglês manteve o jogador argentino em sua lista de alvos neste verão, atendendo ao desejo do técnico Enzo Maresca, ao mesmo tempo em que o Chelsea não fechou a porta para sua venda, apesar de ter dado um aviso anterior aos interessados em contratá-lo.

O jornal espanhol AS revelou uma surpresa neste caso, ao afirmar que a diretoria do Chelsea entrou em contato com o empresário português Jorge Mendes, para ajudar a acelerar a saída do meio-campista argentino.

Segundo o jornal, a diretoria do Chelsea colocou Mendes à frente das movimentações ligadas ao futuro de Enzo, depois que o empresário português participou da transferência do jogador para o clube londrino, além de ter uma relação com o proprietário do Chelsea, Behdad Eghbali.

Mendes manteve contato ao longo do verão com Javier Bastón, empresário de Enzo, num momento em que o Manchester City busca reabrir as negociações pelo acordo, atendendo ao desejo do seu treinador Enzo Maresca, que já havia trabalhado com o jogador no Chelsea.

O City havia apresentado uma proposta verbal inicial no valor de 120 milhões de euros, um número próximo ao valor que o Chelsea pagou ao Benfica para contratar Enzo quatro temporadas atrás.

Mas a diretoria do clube londrino recusou a proposta e afirmou publicamente que o jogador não está à venda. Ainda assim, o jornal aponta que o Chelsea não fechou a porta para a saída de Enzo, cuja ideia de venda já estava sendo cogitada dentro do clube desde o fim da temporada passada, especialmente se chegar uma proposta financeira adequada.

O Chelsea pede cerca de 140 milhões de euros, o equivalente a 120 milhões de libras esterlinas, para concordar em abrir mão do jogador, enquanto o Manchester City tenta reduzir o custo, apesar de ter a capacidade financeira para agir, sobretudo com a possibilidade de venda do brasileiro Savinho. Maresca acredita que Enzo é capaz de suprir a ausência de Rodri em seu novo projeto, depois que o treinador contribuiu anteriormente para desenvolver o lado ofensivo do jogador argentino, durante o período em que trabalharam juntos em Stamford Bridge.

Por outro lado, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, considera Enzo uma das peças de seu projeto no clube, mas pode aceitar sua saída caso garanta a contratação de um substituto adequado.

Leia também: Duas contratações para os treinos e o vestiário? Scholes: o Chelsea está desperdiçando seu dinheiro