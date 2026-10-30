"Em janeiro, quero voltar à ativa, e é isso que vai acontecer", afirmou Sanches ao jornal português A Bola. "Quero fazer um bom retorno, representar meu clube da melhor maneira possível e fazer, com o maior entusiasmo, o que mais gosto."

No início de setembro, o contrato de Sanches com o Paris Saint-Germain, que seria válido até o próximo verão, foi rescindido. Desde então, o jogador de 29 anos procura um novo clube, ainda sem sucesso.

"Passei por momentos difíceis", disse Sanches sobre a carreira até aqui, marcada por muitas lesões. "Infelizmente, tive lesões que preferia não ter tido, mas nenhuma delas foi causada por falta de profissionalismo", ressaltou, afirmando que sempre teve uma conduta exemplar.

Quando Renato Sanches se transferiu para o Bayern de Munique?

Sanches já foi considerado um dos maiores talentos do mundo no meio-campo depois de conquistar a Eurocopa com Portugal em 2016, aos 18 anos, como titular na campanha do título. Pouco depois, deixou o Benfica por 35 milhões de euros e se transferiu para o Bayern de Munique, mas nunca correspondeu às altas expectativas no clube alemão.

Sanches teve contrato com o Bayern por três anos e disputou 53 partidas oficiais nesse período. Depois de ser emprestado ao Swansea City em 2017/18, deixou o Bayern em definitivo em 2019 e se transferiu para o Lille por 20 milhões de euros. Lá, o português deu novo impulso à carreira e, em 2022, se transferiu para o PSG.

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Nos quatro anos seguintes, porém, ele disputaria apenas 27 partidas pelo clube parisiense. As lesões frequentemente o atrapalharam, e ele raramente convenceu. Os empréstimos à Roma, ao Benfica, de volta ao seu país, e ao Panathinaikos, da Grécia, não trouxeram melhora duradoura. Pelo clube grego, disputou 24 partidas na temporada passada.

Renato Sanches não joga por Portugal há quase cinco anos

Os esforços de Sanches já não são suficientes para levá-lo de volta à seleção portuguesa há bastante tempo. A última de suas 32 partidas pela seleção foi em novembro de 2021. "Foi justamente meu profissionalismo que me permitiu jogar por alguns dos melhores clubes da Europa. Todos esses clubes conhecem o trabalho de Renato", afirmou Sanches, ressaltando que não tem nada a reprovar em sua conduta como profissional. "Algumas pessoas passam por momentos mais difíceis do que outras, e acredito que essa fase da minha vida já ficou para trás."

Enquanto isso, ainda não há pistas de onde ele poderá jogar em janeiro. No verão passado, surgiram rumores sobre um suposto interesse do Union Berlin, mas uma volta à Bundesliga não se concretizou. No fim de setembro, o Foot Mercato noticiou que Sanches poderia deixar o futebol europeu e acertar com o tradicional clube brasileiro Corinthians, de São Paulo.