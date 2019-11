Passagem para o Mundial e “vídeo tatuado”: torcedores do River já se empolgaram demais na Libertadores

O ficou a poucos minutos de conquistar a Libertadores 2019. Os dois gols de Gabigol aos 44 e 47 minutos da etapa final encerraram a euforia de milhares de argentinos presentes em Lima, no , e desesperou a massa Hermana que, antecipadamente, já ecoava o grito de “é campeão”.

Pegos de surpresa, fãs do River Plate tentaram compreender a inesquecível virada sofrida para o , mas já era tarde para um torcedor em especial que, aos 43 minutos do segundo tempo, um minuto antes ao primeiro gol de Gabigol, comprou passagem para o Qatar, local onde será sediado o Mundial Interclubes, em dezembro.

For anyone having a bad day, it could be worse...



You could be this River fan who, in the 88th minute, bought flights to the Club World Cup 🙈🙈🙈 pic.twitter.com/a8QAmdOq6v