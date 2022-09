Passagem, ingresso e mais: quanto custa ver o São Paulo na final da Copa Sul-Americana 2022

Duelo acontece em 1º de outubro e tem passagens aéreas bem mais baratas do que as da final da Libertadores

O São Paulo vive um momento que esperou 10 anos para poder vivenciar novamente: o Tricolor paulista chegou a uma final continental e enfrenta o Independiente del Valle na finalíssima da Copa Sul-Americana 2022.

O duelo acontece em 1º de outubro e será disputado em campo neutro, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

A GOAL cotou preços das passagens nas principais companhias aéreas para o torcedor tricolor, que sonha em ver seu time campeão continental mais uma vez.

Passagens

Os preços mostrados a seguir foram pesquisados em 11/09/2022 e referem-se às passagens de ida e volta. Como a final é no dia 1º de outubro, o período escolhido é de 30 de setembro (sexta) a 2 de outubro (domingo).

Para sair de São Paulo rumo a Córdoba, a opção mais em conta é com a Aerolíneas Argentinas. O pacote de passagens de ida e volta, com os impostos, taxas e encargos sai a partir de R$ 4.087 por pessoa, em média. Como não há voos comerciais direto de São Paulo a Córdoba, todas as viagens fazem escala em Buenos Aires. O intervalo entre um voo e outro difere de cada passagem escolhida. É importante ficar de olho, pois há viagens que o total é de nove horas, enquanto outras opções pode demorar até 21 horas e a diferença está exatamente no intervalo entre um voo e outro.

Para sair do Rio de Janeiro, nas mesmas condições citadas, há viagens a partir de R$ 3.422 por pessoa.

Se o torcedor sair de Brasília rumo a Córdoba, os valores começam a partir de R$ 4.662.

Já se o tricolor for sair de Recife, os valores são mais altos e iniciam a partir de R$ 8.142 por pessoa.

Ingressos

A Conmebol ainda não liberou a venda de ingressos e também não informou quais serão os preços para a finalíssima.