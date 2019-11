Partiu Lima? Confira as dicas para quem vai à final da Copa Libertadores

Capital do Peru irá receber a decisão única entre Flamengo e River Plate; confira informações de viagem sobre a cidade!

O evento mais esperado do ano pela torcida do e sem dúvida o momento mais marcante para toda uma geração acontece no dia 23 de novembro, em Lima, no . Trata-se da final da da América, em que o time carioca vai brigar com o pela taça. Há uma expectativa de que mais de 15 mil brasileiros invadam a cidade para acompanhar a grande decisão.

E aqui você vai ficar por dentro de tudo o que precisa para curtir ao máximo a capital peruana.

Peru: visto, vacina e informações de imigração

Uma das principais dúvidas é sobre a entrada no país. Os brasileiros não precisam de passaporte para entrar no Peru, basta apresentar um R.G em boas condições que poderá ingressar tranquilamente. Além disso, também não é necessária a vacina contra a febre amarela.

Voltar ao início

Qual moeda levar ao Peru?

A moeda peruana é o Nuevo Sol (popularmente chamado pelos peruanos de Sol/Soles), e não é tão simples de encontrar nas casas de câmbio do . Além disso, por conta da desvalorização do Real, é mais vantajoso levar dólares (cédulas novas) e trocar nas casas de câmbio por lá. Alguns lugares até aceitam receber a moeda americana como pagamento. Como é difícil encontrar soles por aqui, o mesmo acontece com os reais no Peru.

A ideia é começar essas postagens na segunda, mas por uma boa dica vamos nessa aqui!



🚨 A moeda no Peru é o sole e dificilmente você vai achar aqui no Brasil. Ou seja, é melhor levar dolar e trocar por Sole lá. No Peru, não é como na que aceita dolar em todos os lados pic.twitter.com/pwCElMJcEE — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 9, 2019

É bom levar cartões de crédito e débito para uma emergência, mas ter em conta que eles não são aceitos em todos os lugares como no Brasil e normalmente se é cobrada uma taxa pela utilização. As preferências são pela bandeira Visa, mas MasterCard também tem boa cobertura.

Voltar ao início

Onde se hospedar em Lima?

Lima é uma cidade encantadora, rodeada de parques e flores além de uma vista linda do Pacífico. O bairro mais indicado para os turistas é Miraflores, uma espécie de Copacabana peruana. Restaurantes, bares, shoppings, praia e tudo o que você precisar em alguns passos. No entanto, o estádio Monumental, palco da partida, fica distante e tem apenas uma via de acesso que costuma ser bem congestionada.

Sem trânsito, você deve levar cerca de 40 minutos para chegar ao Monumental saindo de Miraflores, com trânsito você pode levar até 1h30/2h. Por isso, se for apenas para o jogo é recomendável que fique mais próximo do estádio, mas se tiver alguns dias na capital peruana, não tenha medo de optar por Miraflores - apenas saia cedo no dia 23 de novembro.

San Isidro, coração financeiro do Peru e colado com Miraflores, é outra boa opção. Um bairro tranquilo e próximo de tudo.

Voltar ao início

Barranco, o bairro boêmio

"Pendurado" sobre o Pacífico, Barranco foi construído no século 19 como um destino de praia para a classe mais alta do Peru. Hoje, reúne a juventude dos mais variados estilos e é bem eclético. É possível comparar o local com a Lapa, pela alma, cores e bares. A arte urbana é muito forte e vista por todos os lados.

Também é colado com Miraflores, mas é mais indicado para ir pela noite, curtir uma boa música e comida peruana.

Voltar ao início

O transporte público em Lima

Lima é uma maravilha, mas quando se fala em transporte é terrível. Sim, o transporte público na capital peruana é ruim, já que não há metrô e o trânsito é bem complicado. Como é inevitável fugir disso, a melhor forma de circular por lá é de táxi, pois é mais barato.

Sim, um táxi costuma ser mais barato que o Uber, por exemplo, basta você saber barganhar. Como não tem taxímetro, o valor é combinado ANTES da corrida. A vantagem é que esse valor não aumentará mesmo se você pegar um engarrafamento quilométrico.

E repito: não tenha medo de barganhar e só entre no carro quando acertar um valor justo. Outro detalhe importante, os motoristas com carros novos cobram mais caro, então não tenha medo de procurar um veículo mais "velhinho". E nem pense em usar cartão, eles não aceitam.

Há muitos ônibus em Lima e eles também são superbaratos. Mas normalmente estão bem cheios, e o mesmo vale para as vans, que não são muito indicadas para turistas.

Voltar ao início

A culinária peruana

Quando você visita um país é sempre interessante aproveitar a culinária local, principalmente quando se trata de uma das mais premiadas do mundo. No Peru se come bem. O prato mais tradicional é o ceviche , uma combinação de frutos do mar, e há em cada esquina um restaurante que te oferece um bom prato.

Outra tradição peruana é o pollo a la brasa uma espécie de frango de padaria. Para se ter uma ideia, o prato é tão típico que há vários restaurantes especializados em frango assado. O tempero é ótimo e vale a pena experimentar.

O lomo saltado é bastante popular, é um salteado que combina tiras marinadas de filé com tomate, cebola, batata frita e outros ingredientes. Vem acompanhado de arroz.

Mais artigos abaixo

Esses são dos pratos mais típicos, mas há uma variedade enorme. Os peruanos, por exemplo, tem um estilo próprio de comida chinesa, misturaram a culinária da com as especiarias peruanas.

Voltar ao início