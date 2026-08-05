O partido português LIVRE exigiu a exclusão do Marrocos da organização da Copa do Mundo de 2030, no contexto da crise migratória vivida recentemente pela cidade de Ceuta.

A crise provocou amplas reações em vários países europeus, que não se limitaram ao aspecto político, mas se estenderam ao dossiê da organização da Copa do Mundo de 2030.

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Em uma mensagem publicada pelo porta-voz do partido, Jorge Pinto, o LIVRE apelou ao fim da participação do Marrocos na organização do torneio, segundo noticiou a rede francesa "RMC".

Pinto afirmou: "À luz dos acontecimentos recentes, impõe-se a tomada de uma decisão corajosa: Portugal não pode participar da organização conjunta da Copa do Mundo de 2030 com o Marrocos. Por sua parte, o partido LIVRE fará tudo o que estiver ao seu alcance para evitar que a organização deste evento fique associada a um país que não demonstrou sua competência nem inspira confiança".

E acrescentou: "A proposta inicial previa que Portugal, Espanha e Ucrânia organizassem a Copa do Mundo de 2030. Por boas razões, a Ucrânia saiu do dossiê e o Marrocos assumiu seu lugar. Mas essa opção tornou-se hoje insustentável".

Por sua vez, a "RMC" afirmou que retirar do Marrocos o direito de sediar a Copa do Mundo de 2030 parece algo extremamente difícil, diante do pouco tempo disponível e do prosseguimento na execução dos projetos de infraestrutura do torneio.

Também destacou que o Marrocos reforçou a posição de Gianni Infantino dentro da Fifa durante a última crise, e que, enquanto o dirigente suíço permanecer à frente da Federação Internacional de Futebol, as chances de Rabat perder o direito de sediar são praticamente nulas — pelo contrário, podem aumentar as chances de o Marrocos sediar a partida final no lugar da Espanha.