Partida para o Al-Hilal... Ex-jogador da seleção brasileira revela surpresa sobre Rafinha

O ex-jogador brasileiro Marcos André Batista, conhecido como “Fambeta”, causou grande surpresa ao revelar detalhes sobre o futuro de seu compatriota Rafinha, astro do Barcelona.

O jornal “Sport” publicou as declarações de Fambeta, feitas no podcast “Red Cast”, nas quais ele revelou que Rafinha está passando por sérios problemas familiares e financeiros.

Segundo Fambeta, Rafinha enfrenta uma situação mais difícil do que apenas a lesão que o deixará de fora da próxima partida do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo.

Ele explicou: “Rafinha está passando por sérios problemas familiares e financeiros. Ele está rezando para ser transferido para o Al-Hilal, da Arábia Saudita”.

Ele explicou que soube, por meio do círculo de amigos do jogador, que se trata de um problema familiar e que Rafinha está pensando em se transferir para o Al-Hilal, a fim de mudar a situação.

Essas declarações causaram grande espanto nas redes sociais, especialmente entre Igor Padilla, uma pessoa próxima ao jogador, que respondeu dizendo: “Você vai ter que explicar essas mentiras, meu amigo”.

Segundo sua versão, trata-se de um problema familiar de que tomou conhecimento por meio do círculo de amigos do jogador e que pode afetar seu futuro próximo — informações que muitos consideraram inadequadas.

O contrato de Rafeinha com o Barcelona vai até o verão de 2028.