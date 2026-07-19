"Partida de tênis"... Jornais europeus ficam boquiabertos após o confronto entre Inglaterra e França!

Embora seja considerada uma partida secundária ou até mesmo sem importância, a disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, entre França e Inglaterra, acabou se tornando uma das partidas mais emocionantes do torneio, com a seleção inglesa vencendo por 6 a 4, o que deixou a imprensa mundial surpresa.

Segundo a rede francesa “RMC”, a “Sky Sports” descreveu a partida como “verdadeiramente emocionante”, e o jornal britânico “Daily Mail” também escolheu a palavra “emoção” como título de sua primeira página, escrevendo: “Um placar de tênis, não de futebol”.

Leia também

Em meio à indignação britânica... a Casa Branca se posiciona a favor da Argentina na polêmica crise das Malvinas

Em vídeo... Shubair: Lajja e Motsepe apoiam o aumento do número de clubes nas competições africanas

Na Inglaterra, o foco recaiu sobre a reação da seleção comandada por Thomas Tuchel, após a dolorosa eliminação diante da Argentina (2 a 1) na semifinal, bem como sobre as vaias que o técnico recebeu antes do início da partida.

O jornalista Craig Hope escreveu: “Para Tuchel, essa vitória paradoxal será uma espécie de vingança e silenciará os vaias que mancharam sua imagem antes do início da partida, bem como a onda de críticas que o persegue desde a derrota na semifinal. Ele está proporcionando à Inglaterra o melhor resultado em uma Copa do Mundo desde 1966. Não é exatamente a segunda estrela prometida, mas é a primeira medalha de bronze”.

França: “A vergonha e depois a revolução”

Na França, a cobertura se concentrou na despedida de Didier Deschamps e no colapso catastrófico no primeiro tempo.

Vincent Duluc escreveu no jornal francês “L’Équipe”: “Dois tempos contraditórios e igualmente loucos, incompreensíveis tanto na queda livre quanto na recuperação”.

Já o “Le Parisien” considerou que a França se despediu do torneio após “uma última partida espetacular”, mas com “uma bagagem de arrependimentos”.

E escreveu: “O futebol é um esporte em que qualquer time pode derrotar outro, e não se joga apenas com os pés, mas também com a cabeça. Os franceses viram Miami, a cidade onde Leo Messi mantém sua forma física impressionante, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, principalmente na tristeza e no colapso”.

Já a manchete do “Le Figaro” foi: “A vergonha e depois a revolução”, enquanto o“Libération” descreveu o confronto como uma “partida desorganizada” e o “Ouest-France” considerou-a “França x Inglaterra em uma Copa do Mundo fora do comum”.

Espanha: “Uma obra-prima” e “uma conquista amarga para Mbappé”

Ojornal espanhol “Marca” destacou o resultado em sua manchete, à maneira das partidas de tênis: “Terceiro e quarto lugares que nunca esqueceremos!”, e descreveu a partida como uma “final de consolação” na forma de uma “obra-prima”, acrescentando: “Quem disse que essa partida não serviu para nada? A França e a Inglaterra nos proporcionaram, sem dúvida, a partida mais emocionante da Copa do Mundo”.

O jornal também destacou Kylian Mbappé, que se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo graças aos seus dois gols, enquanto se aguarda o que Lionel Messi apresentará na final contra a Espanha, neste domingo.

Já o “AS” escolheu a manchete “Conquista amarga para Mbappé” e escreveu: “Estão errados aqueles que dizem que a disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo não tem sentido. Ela serve, por exemplo, para dar adeus a uma seleção montada para vencer tudo, mas que conquistou apenas dois títulos de um total de sete — a equipe de Deschamps —, além de consagrar o lugar de Mbappé na história graças aos seus gols e não aos seus títulos, mesmo que ele entre hoje à noite para o seleto grupo dos maiores artilheiros da Copa do Mundo”.

Na Catalunha, os jornais “Sport” e “Mundo Deportivo” destacaram a “Inglaterra vitoriosa na loucura”, que conquistou sua primeira medalha na Copa do Mundo desde o título histórico de 1966, ao mesmo tempo em que apresentaram os números alcançados por Mbappé no torneio.

Alemanha: “Tuchel humilha Mbappé”

Na Alemanha, o“Bild” escolheu um ângulo diferente, com a manchete: “Tuchel humilha Mbappé”, referindo-se ao recorde alcançado pelo astro francês e destacando o que aconteceu no primeiro tempo.

Já o “Die Welt” descreveu o confronto como uma “partida épica” e um “festival de dez gols”, enquanto a “Kicker” limitou-se a classificá-la como uma “partida espetacular”.