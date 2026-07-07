Partida africana marca o início dos preparativos da Federação Saudita para a nova temporada

O clube Al-Ittihad, da Arábia Saudita, divulgou os primeiros jogos amistosos de sua pré-temporada, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027.

Hoje, terça-feira, o clube Al-Ittihad deu início aos preparativos para a nova temporada, por meio de um estágio na cidade de Jeddah.

O “Al-Ittihad” publicou, em sua conta oficial no site “X”, um tuíte anunciando o confronto contra o Orlando Pirates, da África do Sul, no dia 21 de julho deste ano, em sua primeira partida amistosa antes da nova temporada.

O estágio do Al-Ittihad na cidade de Jeddah terá duração de uma semana, durante a qual os jogadores passarão por exames médicos e testes físicos, antes de partirem para o estágio no exterior.

Em seguida, os “Tigres” seguirão para a cidade litorânea de Marbella, na Espanha, para realizar a segunda fase da pré-temporada, entre 14 e 31 de julho, antes de retornarem a Jeddah.

Com esses preparativos, o Al-Ittihad busca reconquistar os títulos, após uma temporada desastrosa em que terminou em quinto lugar no Campeonato Saudita, foi eliminado da Copa do Rei e da Supercopa Saudita nas semifinais, e da Liga dos Campeões da Ásia nas quartas de final.

Vale lembrar que o Al-Ittihad disputará três títulos na próxima temporada: o Campeonato Roshen, a Copa do Guardião das Duas Mesquitas e a Liga dos Campeões da Ásia, na qual começará pela fase preliminar.