Participante de Haarlem na Copa do Mundo de repente tem 28 vezes mais seguidores: eis o motivo

O número de seguidores de Trevor Doornbusch (26), natural de Haarlem, subiu nos últimos dias de 1.658 para mais de 47.000. O goleiro reserva de Curaçao tem que ficar atrás do experiente Eloy Room (37) durante a Copa do Mundo, mas, de repente, está fazendo um enorme sucesso na internet.

Isso se deve a um apelo no TikTok. Fiagoball, que tem quase um milhão de seguidores na plataforma, pediu aos seus fãs que seguissem Doornbusch.

O número de seguidores de Doornbusch cresceu quase trinta vezes nos últimos dias. Mais de 47.000 fãs de futebol agora acompanham o goleiro reserva.

Aliás, Doornbusch poderia ter tido mais seguidores se o usuário do TikTok Valen Scarsini tivesse feito melhor sua lição de casa.

Ele afirmou que Tim Payne, da Nova Zelândia, era o jogador da Copa do Mundo com menos seguidores. Isso acabou não sendo verdade, pois Payne tinha 4.715 seguidores. Atualmente, esse número chega a nada menos que 5,9 milhões.

Doornbusch está sob contrato com o VVV-Venlo, onde também fica no banco de reservas. O contrato do jogador, que já disputou oito partidas pela seleção de “The Blue Wave”, ainda tem mais um ano de duração em Limburg.

Curaçao volta a entrar em campo na madrugada de domingo. Às 02h00, a seleção comandada pelo técnico Dick Advocaat enfrentará o Equador.