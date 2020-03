Participações de Reinier e Rodrygo no Real Madrid B são criticadas por clube espanhol

"Se juntarmos os outros 80 times da terceira divisão não encontramos 30 milhões de euros", reclamou o Coruxo, time espanhol, sobre Reinier

O Coruxo, equipe da cidade de Vigo, em quase 90 anos de história, não teve nenhum resultado melhor no campeonato nacional que o oitavo lugar na terceira divisão espanhola, além de nunca ter conseguido vencer um jogo na Copa do Rey...mas acabou enfrentando um jogador de 30 milhões de euros.

Neste último sábado (7), o B recebeu o Coruxo e acabou goleando a equipe de Vigo por 4 a 0, com dois gols e grande atuação do brasileiro Reinier, que custou 30 milhões de euros aos cofres dos madrilenhos. No entanto, a equipe rival não "curtiu" ter que enfrentar um jogador deste calibre.

Quedástesvos a gusto cos 30 millóns, nin clubs de primeira teñen ese investimento. Xuntamos os 80 clubs da categoría e non se manexa ese diñeiro. Lembramos entón fai dúas xornadas, Rodrygo 54 millóns, salvoulles os mobles ao final do partido ante o último da táboa. https://t.co/ZptmFrr2zW — Coruxo FC (@CoruxoFCoficial) March 7, 2020

Traduzindo o tweet do Coruxo: "O Real Madrid B tem um jogador de 30 milhões de euros, nem clubes da primeira divisão podem fazer esse investimento. Podemos juntar os outros 80 times da terceira divisão e não encontramos este dinheiro. A duas rodadas atrás, Rodrygo, de 54 milhões, os salvou de um empate com o último colocado da partida."

Mesmo que existam erros no tweet (Rodrygo não custou 54 milhões de euros e, quando marcou contra o San Sebastián, último colocado, o jogo já estava 1 a 0 pro Real), cabe a discussão: até que ponto existe justiça em um clube poder utilizar um atleta que custa mais do que o orçamento inteiro de todos os outros juntos?

Mais times

No mesmo grupo do Coruxo e do Real Madrid B (a terceira divisão espanhola é dividida em quatro grupos com 20 times cada), outros sete times "secundários" brigam por vagas na segunda divisão junto de equipes menores. Atualmente, por exemplo, o Atlético Madrid B é o terceiro colocado do grupo e estaria se classificando para o mata-mata de promoção.

Enquanto Rodrygo e Reinier não forem integrados ao elenco principal do Real Madrid, a tendência é que o brasileiros continuem jogando pelo Castilla (equipe B dos madrilenhos) e gerando polêmica dentre os clubes da terceira divisão.