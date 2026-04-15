Participação na Copa do Mundo está seriamente ameaçada para titular da seleção holandesa: equipe médica comete erro crucial na recuperação

Revés para Memphis Depay. O atacante da seleção holandesa e do Corinthians sofreu uma nova lesão durante a recuperação de uma contusão na coxa, segundo noticiou a ESPN nesta quarta-feira.

Um funcionário do Corinthians cometeu um erro ao fazer Memphis realizar um exercício que o atacante ainda não deveria fazer. Isso resultou em uma nova lesão na coxa do holandês que joga no Brasil.

Para auxiliar no processo de recuperação de Memphis, o Corinthians contratou, no início desta semana, Fermín Valera Garrido. O atacante conhece o fisioterapeuta espanhol desde sua passagem pelo Atlético de Madrid.

Garrido aplicará um tratamento EPTE em Memphis. EPTE significa Eletrolise Terapêutica Percutânea Guiada por Ultrassom, uma técnica fisioterapêutica na qual uma agulha seca é posicionada exatamente no local certo por meio de orientação ultrassônica. Pequenas correntes elétricas são enviadas diretamente para a área afetada, o que proporciona um fluxo acelerado de tecido novo e saudável.

Memphis se lesionou em 22 de março, na partida contra o Flamengo. Por causa disso, o maior artilheiro de todos os tempos da Seleção Holandesa, com 55 gols, teve que deixar de lado os amistosos contra a Noruega e o Equador.

O processo de recuperação de Memphis consiste, segundo consta, em cinco fases. Ao realizar o exercício de força, ele aparentemente se encontrava na fase três. Com a nova lesão, o momento do retorno foi adiado por duas semanas.

Sem esse contratempo, a última fase da recuperação já teria começado para Memphis, que pretendia fazer seu retorno no último fim de semana. O Corinthians agora tem como meta o confronto contra o Independiente Santa Fe pela CONMEBOL Libertadores, no dia 6 de maio.

Ronald Koeman afirmou recentemente que apenas um Memphis em plena forma tem chances de conquistar uma vaga na seleção definitiva da Holanda para a Copa do Mundo. “Ele precisa estar em excelente forma; se quiser brilhar e ser um trunfo para nós, precisa estar cem por cento em forma. Não acho que ele se assuste tão facilmente. Mas fui sincero com ele sobre como vejo o período que se aproxima.”