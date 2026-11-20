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O CEO do Manchester United, Omar Berrada, comentou a intensa pressão sobre a direção do clube e afirmou que alguns ataques pessoais a seus dirigentes foram longe demais. Enquanto o Manchester United se prepara para um confronto decisivo com o Liverpool, que marcará o início da era Mauricio Pochettino, a direção parece querer voltar a atenção para o campo.

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Berrada comenta hostilidade em Old Trafford

O Manchester United ocupa a 18ª posição na tabela da Premier League, com apenas oito pontos nos dez primeiros jogos, após somar uma vitória e cinco empates nesse período. O início ruim provocou uma onda de indignação entre torcedores do clube em todo o mundo.

“Estar nesta posição naturalmente traz as críticas e a pressão que vamos receber”, explicou Berrada em entrevista à Sky Sports. “Aceitamos isso. Parte das críticas é justa, parte passa dos limites. Vivemos neste mundo das redes sociais, em que as pessoas gostam de criar histórias negativas sobre o clube porque isso gera mais engajamento, mais repercussão e atividade em torno do clube. Mas deixamos isso de lado.”

Tensão cresce entre os torcedores

A frustração nas arquibancadas não se limita às plataformas digitais. O diretor de futebol Jason Wilcox tem sido alvo específico de cânticos e faixas em partidas recentes, enquanto os pedidos pela saída tanto de Wilcox quanto de Berrada ganharam força nas redes sociais.

Além da direção, a situação dos proprietários continua a alimentar o descontentamento, com torcedores pedindo regularmente em cânticos que o acionista minoritário Sir Jim Ratcliffe deixe o clube. A revolta contra a família Glazer também segue forte desde a aquisição alavancada em 2005, que deixou o Manchester United com uma dívida que agora ultrapassa 1 bilhão de libras.

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Todas as atenções voltadas para a era Pochettino

O momento das declarações de Berrada é significativo: elas vêm poucos dias antes de Pochettino comandar seu primeiro jogo como técnico do Manchester United . O argentino terá uma estreia difícil no domingo, quando visitará o arquirrival Liverpool em Anfield.

Pochettino foi escolhido para suceder Michael Carrick, que conseguiu apenas uma vitória na Premier League durante sua passagem pelo comando da equipe: o triunfo por 5 a 2 sobre o Ipswich Town em 30 de agosto. A garra mostrada pelo United nas partidas recentes não foi suficiente para salvar o emprego de Carrick, apesar da reação impressionante da equipe, que superou uma desvantagem de dois gols para vencer a Roma por 3 a 2 na Champions League. Depois, no último jogo antes da pausa para as seleções, o time voltou a mostrar poder de reação e buscou duas vezes o empate após ficar dois gols atrás, fechando a partida contra o Aston Villa em 4 a 4.

Pochettino terá início difícil em Old Trafford

Pochettino terá um início difícil em Old Trafford , com uma sequência exigente de partidas pela frente. Após o confronto de domingo com o Liverpool, o United viajará a Portugal para enfrentar o Sporting na Champions League, na quarta-feira. O Manchester United ocupa a 17ª posição na tabela da fase de liga, com seis pontos em quatro jogos. Depois, receberá o Brentford em 28 de novembro, antes de viajar novamente, desta vez para enfrentar o Newcastle United em 2 de dezembro.