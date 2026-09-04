Parrott marca, Mbappé erra o pênalti do empate aos 49 do segundo tempo: primeira derrota do Real de Mourinho em Sevilha contra o Betis

Na quarta rodada de LaLiga, após três vitórias consecutivas, chega a primeira derrota de José Mourinho desde que voltou ao comando do Real Madrid: termina 1 a 0 para o Betis de Sevilha no Estádio Benito Villamarín, com o gol decisivo marcado pelo novo reforço Troy Parrott, atacante irlandês que havia entrado há 13 minutos e balançou as redes aos 81'.





No fim, grande chance para o Real Madrid, mas Mbappè desperdiça aos 94' o pênalti decisivo do empate, marcado após a falta do ex-Napoli Natan, depois de ter acertado o travessão.





A equipe de Pellegrini chega assim ao Real Madrid com 9 pontos, mas o Barcelona pode subir para 12 se vencer em Barcelona no domingo.