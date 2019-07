Parreira vê Brasil favorito para a Copa do Mundo 2022, mas avisa: "Sempre seremos muito cobrados"

Ex-treinador relembra o tetra mundial após 25 anos: "sem ganhar há 24 anos e exigiam um grau de comprometimento diferente"

Nesta quarta-feira (17), o celebra 25 anos no tetracampeonato da . Em 1994, a Seleção bateu a nos pênaltis e voltou a conquistar a taça após um longo jejum. E para Carlos Alberto Parreira, técnico da Seleção na ocasião, a Canarinho tem que acostumar com as cobranças.

"Em 94 nós estávamos sem ganhar há 24 anos e exigiam um grau de comprometimento diferente, uma abordagem diferente, tudo era diferente. Depois fui técnico em 2006 e foi totalmente diferente de 94, porque não era a mesma coisa. O Brasil vinha de uma vitória de 2002 não parece não, muda muita coisa", afirmou.

Parreira mostrou o caminho para que a Seleção, agora comandada por Tite, volte ao caminho do título Mundial, após a derrota para nas quartas de final, na (2018).



"É difícil fazer comparação entre momentos na vida de uma pessoa. Foi isso aí, é comprometimento, é trabalho, é vontade. Nada vem de graça, você tem que se comprometer. O processo é muito importante. Acho que essa mensagens de dedicação, comprometimento, de seriedade, ter um foco de tentar e querer chegar lá é muito importante", analisou.

O ex-treinador reforçou que a cobrança será constante no caminho brasileiro devido as cinco estrelas na camisa amarelinha.

"Para o país, a mesma coisa. Houve um planejamento, tem um comprometimento. Embora muita coisa tem muita coisa correndo contra, mas existe um comprometimento. É nisso aí que a gente acredita", disse.

"Hoje chega a Copa do Mundo e você indica quatro, cinco, seis países que podem ser campeões do mundo. E o Brasil entre eles, sempre favorito, . Na verdade, a gente é um dos gigantes do futebol mundial, quanto a isso ninguém tem a menor dúvida. Nem eu, nem ninguém. Por isso, sempre seremos muito cobrados", concluiu.