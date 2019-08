Parma x Juventus: como assistir no DAZN, escalação e mais do Campeonato Italiano

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva da Serie A italiana para o Brasil neste sábado (24)

Vai rolar a bola no Campeonato Italiano! Neste sábado (24), a campeã estreia na temporada 2019/20 contra o , às 13h (de Brasília), com o DAZN transmitindo com exclusividade para o Brasil o duelo ao vivo.

Veja informações da partida!

JOGO Parma x Juventus DATA Sábado, 24 de agosto LOCAL Ennio Tardini - Parma, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PARMA

Na última temporada, o clube terminou o Campeonato Italiano em 14º lugar, com 41 pontos. Apenas três pontos para a zona de rebaixamento.

Após reforçar a equipe com o brasileiro Hernani, ex- -PR e , o técnico do Parma, Roberto D'Aversa, deve ter um plantel completo para a abertura da temporada e colocar em campo a sua melhor equipe.

Três novos jogadores devem começar: Vincent Laurini, Yann Karamoh e Hernani.

Provável escalação do Parma: Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Barillà; Karamon, Inglese, Gervinho

JUVENTUS

Após ser diagnosticado com pneumonia, Sarri não poderá comandar a equipe diante do Parma e , mas a Velha Senhora chega forte mirando mais um título italiano.

Na pré-temporada foram realizados cinco jogos: duas vitórias, um empate e duas derrotas. Cristiano Ronaldo, artilheiro da equipe com 21 gols na passada, vem com gana de vencer e ser o melhor do mundo mais uma vez.

A curiosidade fica com Buffon. Eterno ídolo do clube, o goleiro, que retornou para a Juve nesta temporada, vai começar o duelo no banco de reservas.

Szczesny; Danilo, Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Ramsey, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo