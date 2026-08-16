O RC Lens conquistou a Supercopa da França. O time do norte do país foi forte demais para o campeão francês Paris Saint-Germain em seu próprio Stade Bollaert-Delelis e venceu por 1 a 0. Florian Thauvin marcou o único gol da partida, que teve dois cartões vermelhos.
No PSG, Mika Godts ainda não estava à disposição. O ponta esquerda, contratado junto ao Ajax por até 55 milhões de euros, não esteve na lista de relacionados de Luis Enrique. O espanhol escalou os reforços Maghnes Akliouche e Lucas Digne como titulares.
O PSG teve o controle do jogo por muito tempo no primeiro tempo, mas sofreu um duro golpe após pouco mais de meia hora. Matthieu Udol viu seu chute no segundo pau ser completado por Thauvin, que não deu chances a Matvey Safonov: 1 a 0.
A alegria do Lens desapareceu nem dez minutos depois, quando Kyllian Antonio foi expulso com cartão vermelho direto. O francês, de apenas 18 anos, atingiu o tornozelo de Akliouche com a perna esticada.
O técnico do Lens, Dino Toppmöller, mexeu no intervalo ao tirar o atacante Franjo Ivanovic para colocar o defensor Ruben Aguilar. A mudança surtiu efeito, já que o PSG não conseguia encontrar espaços.
Dez minutos antes do fim, os parisienses também ficaram com dez homens. Nuno Mendes atingiu o rosto de Michal Skóras com o cotovelo, e o jogador foi ao chão. Para espanto dele, Mendes recebeu cartão vermelho.
O PSG não conseguiu marcar o gol de empate e, assim, vai se preparar para o início da liga na próxima semana com um gosto amargo. O PSG enfrenta o Stade Rennes em casa. O Lens também terá um jogo em casa, contra o AJ Auxerre.