Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Paris Saint-Germain perdeu recentemente Khvicha Kvaratskhelia e Desiré Doué por lesões graves e quer contratar mais um atacante na janela de inverno. Segundo diversos veículos, o clube francês pretende tentar a contratação de Gianluca Prestianni, mas o Benfica não quer perdê-lo.

O interesse em Prestianni não surpreende. O ponta de 20 anos, que pode atuar tanto pela direita quanto pela esquerda, começou muito bem a temporada, com 13 gols e seis assistências em 21 jogos por todas as competições.

O técnico do Benfica, Marco Silva, foi questionado na quarta-feira, véspera do duelo fora de casa contra o Viktoria Plzen pela Champions League, sobre o interesse do atual campeão da competição. "Não tenho medo de nada", afirmou o ex-técnico do Fulham.

Prestianni tem contrato com o Benfica até meados de 2029, mas o clube já chegou a um acordo verbal com o jogador para estender o vínculo até meados de 2031. Segundo o Record , o acordo prevê um aumento salarial considerável e uma multa rescisória de 100 milhões de euros.

Publicidade Publicidade

"Vocês sabem o que a cláusula significa", disse Silva, sem fazer mistério sobre os termos do novo contrato. "Quer eu goste ou não, se fossem 200 milhões de euros, talvez tivéssemos um pouco mais… Mas não acho importante falar sobre isso."

Tópicos relacionados

"Eu disse há quinze dias, quando me perguntaram sobre isso, que nossa torcida podia ficar tranquila. Repito a mesma coisa agora. Prestianni tem um contrato de longo prazo conosco. Por seus méritos, estamos na fase final das negociações para renovar o contrato dele."

"Mas o contrato que ele tem atualmente e sua duração nos permitem continuar trabalhando com tranquilidade. Em nenhum momento precisei conversar com Prestianni sobre isso. E, se ele está em boa fase agora, é porque trabalhou muito e está muito concentrado. É isso que procuro", afirmou Silva.

Publicidade

O Vélez Sarsfield, por sua vez, torce por uma transferência. O clube argentino vendeu Prestianni, formado em suas categorias de base, ao Benfica em janeiro de 2024 por nove milhões de euros, mas manteve 15% dos direitos de transferência do jogador. Somadas outras quantias, como uma compensação pela formação, o Vélez pode receber cerca de 20% do valor.

Prestianni estreou pela seleção argentina em novembro do ano passado. Após passar um período sem ser convocado, ele voltou a ser chamado pelo técnico Lionel Scaloni em outubro deste ano. Naquele mês e na convocação mais recente, em novembro, Prestianni entrou em campo em quatro dos cinco jogos. Ao todo, soma cinco partidas pela seleção.