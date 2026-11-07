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Sam Vreeswijk
Traduzido por

Paris Saint-Germain e Mika Godts conquistam vitória apertada em casa e entram na pausa para jogos das seleções na liderança da Ligue 1

Match report
PSG x Troyes
PSG
Troyes
Campeonato Francês
I. Zabarnyi
M. Godts

O Paris Saint-Germain chega à pausa para as seleções na liderança da Ligue 1. A equipe da capital venceu o Troyes AC por 1 a 0 em casa, na noite de sábado, em um jogo apertado. Ilya Zabarnyi marcou o único gol.

Mika Godts começou como ponta-esquerda do PSG. O belga, que chegou do Ajax neste verão, vem se destacando nas últimas semanas, sobretudo no campeonato. Antes de sábado, ele havia registrado dois gols e uma assistência nos dois jogos anteriores pela Ligue 1.

Como já era de esperar, o PSG foi superior antes do intervalo. O goleiro Hillel Konaté, porém, impediu Senny Mayulu e Ferran Torres de marcar.

Konaté não teve resposta para uma cabeçada de Zabarnyi. Pouco antes do intervalo, o ucraniano aproveitou de cabeça um cruzamento de Mayulu após uma cobrança curta de escanteio do PSG: 1 a 0.

No segundo tempo, o Troyes, que precisava reagir diante do placar, também passou a aparecer mais. Uma finalização de Renaud Ripart, por exemplo, passou por pouco ao lado do gol.

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Mas o PSG continuou dominando, sobretudo na posse de bola. Também criou chances com Warren Zaïre-Emery, cuja finalização cruzou a frente do gol, e Torres, parado por Konaté. O placar, porém, não mudou, em parte porque um gol de Lucas Maronnier foi anulado por impedimento.

Com isso, o PSG voltou a abrir vantagem sobre o segundo colocado, o Paris FC, da mesma cidade, que havia vencido o AJ Auxerre por 1 a 0 mais cedo no sábado. A distância entre o líder e o vice-líder é novamente de três pontos. O Troyes está em situação bem menos favorável, na 16ª posição.

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