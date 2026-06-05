Paris Saint-Germain e Manchester United disputam meio-campista rebaixado avaliado em 90 milhões de euros

A disputa por Mateus Fernandes deve começar em breve, segundo o The Athletic. O West Ham United, que sofreu rebaixamento, acredita poder arrecadar mais de 90 milhões de euros com o meio-campista de 21 anos.

O Paris Saint-Germain e o Manchester United são considerados os principais candidatos na disputa por Fernandes. Segundo o The Times, ele também está na mira do campeão nacional Arsenal.

O português joga há apenas uma temporada no West Ham, que o contratou no verão de 2025 por 44 milhões de euros do Southampton, então rebaixado.

Fernandes foi rebaixado pela segunda temporada consecutiva, mas não tem do que reclamar em termos de interesse. O West Ham, no entanto, não o deixará ir assim tão facilmente.

O jogador, que já vestiu a camisa da seleção portuguesa uma vez, tem contrato até meados de 2030 e deve render pelo menos 92 milhões de euros neste verão.

O West Ham aposta em um valor mais alto, pois o Southampton também tem direito a uma comissão de 15% sobre uma eventual revenda.

Fernandes disputou 38 partidas oficiais pela West Ham na última temporada. Nelas, ele marcou quatro gols e deu quatro assistências.