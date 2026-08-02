Randal Kolo Muani se vinculou oficialmente à Juventus. O atacante chega do Paris Saint-Germain, que aceitou uma taxa de transferência de 38 milhões de euros, mais 12 milhões em bônus.

Kolo Muani tinha o mundo a seus pés quando destruiu a Bundesliga em 2023 pelo Eintracht Frankfurt. O PSG agiu e desembolsou nada menos que 94 milhões de euros pelo artilheiro.

No Parc des Princes, Kolo Muani jamais convenceu. O atacante, hoje com 27 anos, que deixou de levar a França ao título mundial em 2022, marcou apenas 12 gols em 44 partidas em sua primeira temporada.

Na temporada seguinte, seu papel foi ficando cada vez menor, e o PSG decidiu emprestá-lo à Juventus. Em Turim, ele teve um forte semestre, com oito gols na Serie A.

Naquele momento, porém, uma parceria definitiva ainda não se concretizou. Kolo Muani também não tinha futuro em Paris e, por isso, foi emprestado ao Tottenham Hotspur na temporada passada. Com 5 gols e 4 assistências em 41 partidas, sua contribuição ficou abaixo do esperado.

Na Juventus, porém, eles não se esqueceram daquele semestre. O PSG espera que todos os bônus sejam acionados e possa contabilizar os 50 milhões de euros completos. Nesse caso, a perda seria, em termos simples, de 'apenas' 44 milhões de euros.

Enquanto isso, o PSG também trabalha intensamente pela chegada de Mika Godts e do goleiro do Parma, Zion Suzuki. Os franceses fizeram uma proposta de 28 milhões, mais bônus, e se aproximam de um acordo com o Parma, clube com o qual o japonês de 23 anos tem contrato até meados de 2029.

Além de Kolo Muani, a Juventus também apresentou Kerem Alajbegovic. O bósnio de 18 anos, que no sábado já foi visto em Turim com, entre outros, Miralem Pjanic, chega do Bayer Leverkusen por 33 a 40 milhões de euros e assina, assim como Kolo Muani, até meados de 2031.