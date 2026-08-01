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Bart DHanis

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Paris Saint-Germain consegue o que queria e paga 50 milhões de euros por novo atacante

Mercado da bola
PSG

O Paris Saint-Germain acertou a contratação de Maghnes Akliouche. O atacante francês chega do AS Monaco por 50 milhões de euros, segundo informou Fabrizio Romano na manhã deste sábado.

Na quarta-feira, o PSG já havia chegado a um acordo com o Monaco sobre o valor da transferência do jovem ponta. Agora, também foi fechado um acordo com o próprio jogador.

Na próxima semana, o exame médico está previsto, e depois Akliouche assinará contrato até meados de 2031 na capital francesa.

Akliouche, que esteve com a França na Copa do Mundo de 2026, deve ser em Paris o substituto de Bradley Barcola. O atacante está atualmente em conversas com o Liverpool sobre uma transferência para a Premier League.

O jogador, que soma dez partidas pela seleção da França, disputou 139 jogos com a camisa do Monaco. Neles, marcou 23 gols e deu 28 assistências.

Amistosos de clubes
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Mallorca
MLL
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PSG
PSG

O PSG ainda não terminou sua movimentação no mercado de transferências. Na noite de sexta-feira, Fabrizio Romano divulgou a notícia de que o clube está próximo de um acordo pessoal com Mika Godts.

Se esse acordo for alcançado, o bicampeão da Champions League fará uma proposta ao Ajax, que pede 60 milhões de euros pelo belga.

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