Paris Saint-Germain agradece aos reservas por vitória muito necessária na Ligue 1

O Paris Saint-Germain não vacilou neste sábado na Ligue 1. A equipe da capital venceu o Le Mans por 3 a 1 no Parc des Princes e, com isso, sobe para a quinta colocação da Ligue 1, a três pontos do líder AS Monaco.

O ex-jogador do Ajax Mika Godts começou entre os titulares no PSG, onde o técnico Luis Enrique claramente não optou por sua equipe mais forte. Assim, Desiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Willian Pacho, Fabián Ruiz e Vitinha começaram no banco, enquanto Ousmane Dembélé e Nuno Mendes ganharam descanso.

A atuação do PSG neste sábado esteve longe de ser convincente. Durante muito tempo, o time não passou de uma finalização de Achraf Hakimi e de uma cobrança de falta mal executada por Lucas Digne, antes de receber uma ajuda com um toque de mão de Harold Voyer. Lucas Beraldo venceu Nicolas Kocik na cobrança de pênalti: 1 a 0.

Godts apareceu em seguida com um belo drible, mas decepcionou na conclusão. O belga chutou lamentavelmente em cima de Kocik, que também por isso garantiu que os visitantes fossem para o intervalo com apenas uma desvantagem mínima.

Depois do intervalo, o Le Mans empatou contra todas as expectativas, quando um belo cruzamento de Lucas Calodat foi completado para as redes por Louis Mafouta. O gol foi inicialmente anulado por impedimento, mas após checagem do VAR ficou claro que não havia irregularidade.

A igualdade, porém, não durou muito no placar. O reserva Kvaratskhelia marcou presença imediatamente ao balançar as redes no rebote, depois de Kocik dar um meio rebote em uma finalização de Ruiz, que também havia entrado pouco antes.

Ferran Torres, que começou como titular, desperdiçou a chance de definir o duelo mais cedo com algumas oportunidades perdidas. A decisão acabou saindo no meio do segundo tempo com Maghnes Akliouche, que concluiu com convicção após passe de Warren Zaïre-Emery: 3 a 1.







