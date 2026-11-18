Como assistir a Paris FC x HB Koege com uma VPN

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Escolha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga dos Campeões Feminino - Rodada 5 19 de nov. de 2026 - 12:45 Stade Sebastien Charlety

O Paris FC recebe o HB Køge no Stade Sébastien Charléty pela Liga dos Campeões Feminina, com as duas equipes buscando melhorar suas posições na tabela.

A equipe de Sandrine Soubeyrand teve resultados variados na competição europeia nesta temporada: empatou com o BK Häcken antes de sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Real Madrid Femenino em sua partida mais recente na Liga dos Campeões Feminina. No campeonato nacional, o Paris FC mostrou mais regularidade, vencendo duas das últimas três partidas na Première Ligue.

O HB Køge chega à capital francesa em boa fase. A equipe dinamarquesa venceu quatro das últimas cinco partidas em todas as competições. Apenas um empate com o Oud-Heverlee Leuven, pela Liga dos Campeões Feminina, interrompeu essa sequência de bons resultados.

As visitantes marcaram dez gols nos últimos três jogos da A-Liga. O desempenho na competição europeia conta uma história um pouco diferente, mas o Køge viajará a Paris confiante após conquistar aquele ponto fora de casa contra o Leuven.

O Paris FC ocupa a 16ª posição na tabela da Liga dos Campeões Feminina, enquanto o Køge está em 11º lugar. Para as donas da casa, a partida ganha importância ainda maior na tentativa de evitar uma queda na classificação.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Paris FC x HB Køge.

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